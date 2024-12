Lone Star pode ganhar em dividendos de um ano quase a totalidade do que pagou pelo Novo Banco

Accionistas do Novo Banco reúnem-se na segunda-feira para decidir sobre fim antecipado do mecanismo de capitalização contingente. Depois, banco vai pedir autorização do BCE para distribuir dividendos.

O Fundo de Resolução (FdR) e a Lone Star estão prestes a chegar a acordo para pôr um ponto final no mecanismo de capital contingente, um passo que virá abrir a porta não só à venda do Novo Banco, mas também à distribuição de dividendos aos accionistas desta instituição. Em cima da mesa está a redução do capital do Novo Banco para um rácio mais próximo dos requisitos mínimos exigidos pelo regulador, o que permitirá distribuir até cerca de 1,3 mil milhões de euros aos accionistas do banco. A maior fatia caberá ao Lone Star, que poderá vir a recuperar a quase totalidade do que pagou pelo Novo Banco. A operação ainda terá, contudo, de ser aprovada pelo Banco Central Europeu (BCE).