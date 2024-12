Ruben Amorim ainda sem antídoto para o veneno no United

O jogo número cinco de Ruben Amorim no comando do United terminou com a segunda derrota consecutiva do treinador português, que continua sem encontrar o antídoto para o corrigir um problema que tem afectado, permanentemente, o desempenho dos “red devils”: as debilidades do sector defensivo. Na jornada 15 da Premier League, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo beneficiou de três ofertas da defesa do United, para conseguir a primeira vitória (3-2) em 30 anos do clube de West Bridgford em Old Trafford. Na outra equipa de Manchester, os problemas também continuam: o City voltou a não vencer.

“Sem grande qualidade, tentámos. Sei que é um momento difícil para todos, mas temos de seguir em frente. É um longo caminho.” As palavras de Ruben Amorim após o técnico português sofrer a segunda derrota consecutiva na Premier League, reflecte bem o que é o presente e o futuro do Manchester United.

Frente ao Forest de Espírito Santo, que tem realizado um excelente início da época – é quinto classificado, a dois pontos do City -, a exibição do United não foi muito diferente das anteriores da equipa de Manchester ao longo da época. Pouco objectivos no ataque, os “red devils” revelam uma enorme permeabilidade defensiva, que ficou traduzida nos três golos que sofreu.

No primeiro - 88 segundos da primeira parte -, Lisandro Martinez permitiu que Nikola Milenkovic ganhasse posição na pequena área e fizesse de cabeça o primeiro golo no primeiro remate à baliza no jogo. No segundo - 116 segundos da segunda parte -, uma perda de bola no meio-campo terminou com um remate de fora da área de Gibbs-White e um “frango” de Onana. No terceiro – minuto 54 -, Chris Wood cabeceou em direcção à baliza, e a bola passeou em ritmo lento na frente de Onana, De Ligt e Martínez, sem que ninguém evitasse que entrasse na baliza.

Pelo meio, o United ainda marcou por Hojlund (18’) e Bruno Fernandes (61’), mas nunca mostrou qualidade para contrariar a estratégia montada por Nuno Espírito Santo, que garantiu uma proeza que fica na história do Nottingham Forest: é o primeiro treinador do clube a vencer em Anfield Road e Old Trafford na mesma época.

Para Amorim, a sua equipa teve “alguns momentos”, mas não pode “sofrer golos como” sofreu. “Torna tudo mais difícil quando não há confiança. É tirar esses pontos. O que fizemos bem é manter. Temos de pensar no próximo jogo”, afirmou o técnico.

Assistências portuguesas

E o próximo jogo de Amorim na liga inglesa será o derby de Manchester, marcado para o próximo fim-de-semana, no Etihad, frente a uma equipa igualmente com uma crise de confiança.

O City deslocou-se a Londres e voltou a revelar muitos problemas. A equipa de Pep Guardiola esteve por duas vezes a perder frente ao Crystal Palace, mas com duas assistências portuguesas (Matheus Nunes e Bernardo Silva) conseguiu evitar nova derrota (2-2).

O aguardado derby de Merseyside foi adiado devido à passagem pelo Reino Unido da tempestade Darragh, que deixou em muito más condições o relvado do Goodison Park, levando a organização da Premier League a adiar o Everton-Liverpool.