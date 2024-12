Honda foi ao Butão e marcou dois golos. “Onde é que querem que eu jogue agora?”

O que é a felicidade? Como se mede a felicidade? Há um país no mundo que tem respostas bem concretas para estas duas perguntas. O Reino do Butão, pequeno território nos Himalaias entalado entre a Índia e a China, tem, por decreto real e de inspiração budista, um índice de desenvolvimento, a Felicidade Interna Bruta (FIB), com parâmetros muito específicos mensurados através de longos questionários, onde as perguntas vão da prática religiosa ao número de vacas, ovelhas, porcos, galinhas ou burros que cada um tem.

