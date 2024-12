A reabertura de Notre-Dame, “momento de alegria e orgulho” com pompa e sem Papa

Ritual cumpriu-se milimetrica e solenemente, com coros e órgão a responder ao arcebispo de Paris e o Presidente Macron a focar-se, numa semana tensa, na união e no trabalho individual para o colectivo

Foi talvez, como previa este sábado o diário francês Libération, “um instante fugaz de união” num país que passa por uma grave crise política numa Europa tensa — a reabertura oficial da catedral de Notre-Dame reuniu sob o seu telhado, em parte conhecido como “a floresta”, líderes políticos como Donald Trump e Volodymyr Zelensky e o Presidente francês que tenta formar o “governo de interesse geral” que anunciou há dias. Emmanuel Macron congratulou-se na cerimónia do final da tarde deste sábado pelo trabalho dos artesãos e donativos que permitiu “devolver aos católicos do mundo” a emblemática igreja, mas também ao mundo poder "partilhar um momento de alegria e orgulho". Notre-Dame, que já viu todo o tipo de tumulto nos seus 800 anos, renasceu das cinzas do incêndio de Abril de 2019 com pompa (mas sem o Papa).