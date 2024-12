Prémios Europeus de Cinema: a noite foi de Emilia Perez

A 37ª edição dos prémios europeus de cinema, cerimónia que se realizou em Lucerna, cidade do cantão alemão na Suíça, consagrou este sábado Emilia Perez, de Jacques Audiard: melhor filme e melhor realizador — uma dupla que tem andado associada nestes prémios com um rigor que não se verifica nos americanos Óscares —, melhor actriz, Karla Sofia Gascón, de azul Klein vestida para homenagear a Europa (mas sem ter conseguido pintar nele as estrelas), melhor montagem e melhor argumento, também da autoria de Audiard que assim pôde usar mesmo as três versões de discursos de agradecimentos que teria preparado, cada uma delas uma prestação de humor mais subtil do que a outra e a última já com um nível de arrebique literário.

