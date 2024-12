Tempestade Darragh deixa 55 mil pessoas sem energia no Reino Unido

A tempestade Darragh vai afectar várias áreas do Reino Unido este sábado. Três milhões de pessoas foram aconselhadas a ficar em casa, através de um aviso de emergência emitido pelo Met Office, que sublinha a probabilidade de rajadas de vento fortes principalmente no País de Gales e Sudoeste de Inglaterra, avança o The Guardian.

O alerta, que produziu um som semelhante ao de uma sirene em vários telemóveis e avisa para a queda de árvores e grandes ondas nas zonas costeiras, foi a maior utilização deste sistema em situação real. Foram aconselhados a tomar medidas de segurança os residentes de várias regiões, nomeadamente Bristol, Cardife, Swansea e Newport.

O mau tempo deixou, de momento, mais de 55 mil pessoas sem electricidade, segundo a National Grid. A maioria dos afectados reside no Sul do País de Gales. No entanto, desde o início da tempestade, cerca de 376 mil clientes que tinham registado falhas no fornecimento já viram a sua energia restabelecida.

O aviso já levou ao cancelamento de vários eventos, como celebrações natalícias, e ao adiamento do jogo da Premier League entre o Everton e Liverpool. A circulação foi cortada em várias pontes e há serviços ferroviários interrompidos. Também foram cancelados vários voos com partida e destino aos aeroportos de Dublin, Heathrow e Cardife.

Várias empresas de transportes terrestres e aéreos deixaram avisos para que as viagens sejam efectuadas apenas em caso de extrema necessidade.