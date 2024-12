A essência do Dão: um tinto fino, intenso e delicado

Este Quinta do Sobral Vinha da Neta Tinto 2020 é a herança com que Nelson Simões quis homenagear a neta que, com apenas quatro anos, o convencou a preservar a vinha antiga onde nasce o vinho.

Não foi completamente desinteressada a herança com que Nelson Simões quis homenagear a neta, legando-lhe também uma espécie de missão: “Perpetuará a tradição dos vinhos da Quinta do Sobral”. Com apenas quatro anos, Maria tinha conseguido dissuadir o avô de arrancar a vinha antiga para replantar em modo moderno com o alinhamento e eficiência das castas actuais. Sem o saber, estava a salvar património do Dão, não imaginando sequer que o seu futuro se entrelaçava também com o sonho vitivinícola do avô.

Desde então designada por Vinha da Neta, esta é a parcela que melhor representa o original sobral de Santar e de onde saem todos os anos os vinhos mais distintivos e identitários. Vinhos com aquela rusticidade, fina, intensa e elegante que é a essência do Dão, tributo da variedade de castas e da forma como ao longo do tempo foram sendo conjugadas na vinha.

Tal como o tinto, também o branco da Vinha da Neta (29,95 euros) representa o mais genuíno do Dão. Um branco delicioso, supercomplexo nos aromas, profundo e intenso no sabor, fino, fresco e elegante. Mas merecem também prova atenta e cuidada os varietais (todos com o preço de 18,80€) de Encruzado, de Malvasia Fina e de Moscatel Galego, que igualmente remetem para os grandes Dão da memória. E o mesmo se diga em relação aos tintos, de Jaen ou Touriga Nacional, mas sobretudo a boa surpresa que representa o Reserva (12€), com uma excelente relação entre preço e qualidade.

Transversal a todos é a moderada graduação alcoólica, que no caso do tinto da Vinha da Neta lhe reforça o carácter fresco e elegante. Uma harmonia que conjuga aromas mentolados, de bosque e pinhal, com notas cítricas e delicados sabores de frutos silvestres. Termina com aquela envolvência vegetal que caracteriza os vinhos de vocação gastronómica, sublinhada por taninos finos e uma intensidade saborosa que o prolonga no palato.