Série do PÚBLICO nomeada para prémio de jornalismo Direitos Humanos e Integração

A série do PÚBLICO Cinco Séculos de Portugueses Ciganos está nomeada para a 19.ª edição do prémio de jornalismo Direitos Humanos e Integração, uma iniciativa anual conjunta da Comissão Nacional da UNESCO e da Estrutura de Missão para a Comunicação Social. Os textos são da autoria da jornalista Ana Cristina Pereira e acompanhados de infografia de Francisco Lopes, José Alves e Cátia Mendonça, fotografia de Paulo Pimenta e vídeo de Teresa Pacheco Miranda.

Em cinco partes, a série multimédia, nomeada na categoria Imprensa Escrita, percorre a viagem dos povos ciganos desde o Norte da Índia até Portugal e os sucessivos movimentos forçados por diferentes políticas que os reprimiram.

Na mesma categoria estão também nomeadas as reportagens Intensivamente abandonados, de Tiago Carrasco e Ana Brígida, publicada na revista Humanista, da Amnistia Internacional; Brincar e estudar dentro da esquadra: em Caxias, polícias e jovens do bairro parecem finalmente unidos, de Catarina Reis, publicada na Mensagem de Lisboa; De artista e de louco todos temos um pouco, de Rafael Vieira, publicada na Coimbra Coolectiva, e A liberdade lá em cima: os pássaros de Gaza, de Marta Vidal, publicada no Expresso.

O prémio “visa reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação social, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”, lê-se no comunicado que divulga os trabalhos nomeados.

Na categoria Rádio estão nomeados trabalhos do Fumaça, da Rádio Renascença, da TSF e da Antena 1. Há também cinco reportagens nomeadas na categoria Meios Audiovisuais – A lista do Padre Carreira, emitida na TVI, CNN Portugal e 7 Margens; Afeganistão – dois anos de poder taliban, emitida na RTP; Agente Estrangeiro – a rede de jornalistas perseguidos por Moscovo que tenta contar a verdade aos russos a partir da Europa, da CNN Portugal; Ai Mouraria, Ai Portugal, emitida na SIC e Um no meio de muitos, da RTP.

Os vencedores serão revelados numa cerimónia no Palácio das Necessidades, em Lisboa, no dia 10 de Dezembro. O prémio no valor de 10 mil euros será entregue a um trabalho por categoria e será ainda atribuído o prémio de Imprensa Regional a uma reportagem difundida num órgão de comunicação local, independentemente da categoria em que se insere.

O júri desta edição é composto por Guilherme d’Oliveira Martins, Rita Figueiras e Francisco Sena Santos.