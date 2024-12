Rastreio de cancro de mama vai ser alargado a mulheres entre os 45 e os 74 anos

Já tinha sido prometido há muito tempo mas vai agora tornar-se realidade. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta sexta-feira a norma que vai alargar substancialmente o rastreio de base populacional do cancro da mama em Portugal, que passará a incluir as mulheres a partir dos 45 anos até aos 74 anos, quando actualmente engloba apenas as mulheres entre os 50 e os 69 anos. A medida, que concretiza as recomendações da União Europeia neste sentido, já tinha sido anunciada por diversas vezes, mas vai agora finalmente concretizar-se.

O Ministério da Saúde adiantou ao PÚBLICO que a medida entra em vigor já em 1 de Janeiro, abrangendo as mulheres que completam 45 anos em 2025.

Em Maio de 2023, o director do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da DGS, José Dinis, já tinha anunciado ao PÚBLICO que a nova norma iria incluir, "seguramente, as recentes guidelines europeias”. Mais tarde, em Abril deste ano, a DGS fez saber que planeava publicar até ao fim de Junho a nova norma que alargaria as idades do rastreio, mas o documento apenas foi publicado esta sexta-feira.

"A população elegível para o Programa de Rastreio do Cancro da Mama corresponde a pessoas com sexo feminino à nascença que, no ano de início do episódio de rastreio, completam uma idade entre os 45 e os 74 anos de idade (inclusive)", especifica a norma que está publicada no site da DGS.

O rastreio do cancro de mama de base populacional é feito pela Liga Portuguesa contra o Cancro nas regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, enquanto no Algarve é da responsabilidade da Associação Oncológica do Algarve.

O cancro da mama é a segunda neoplasia com maior incidência a nível mundial. A DGS especifica que em Portugal, "em 2020, foram diagnosticados 7.425 novos casos de cancro da mama em mulheres, dos quais 6346 (78%) com idade igual ou superior a 45 anos; 4.821 (65%) com idades compreendidas entre os 45 e os 74 anos e 1.525 (20%) com idades iguais ou superiores a 75 anos". Em 2021, ainda segundo a DGS, "registaram-se 1.798 óbitos por cancro da mama em mulheres dos quais 828 (46%) em mulheres com idade entre os 45 e os 74 anos e 1.671 (93%) em mulheres com idade superior a 45 anos".

Em Outubro, a secretária de Estado da Saúde tinha explicado à Lusa que apenas aguardava a publicação da norma para que a medida avançasse. "Nós tomamos decisões políticas, mas todos estes trabalhos têm que se basear em normativas técnicas e indicações técnicas pelo que a DGS já está a trabalhar na norma relativamente ao rastreio do cancro da mama e contamos que, no espaço de mês e meio a dois meses, esteja publicada", disse Ana Povo, que destacou a importância da antecipação da idade de rastreio, uma vez que há cada vez mais casos de cancro de mama diagnosticados em mulheres mais jovens.