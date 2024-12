Justiça remete para julgamento Sócrates e restantes arguidos da Operação Marquês

O antigo primeiro-ministro José Sócrates e os restantes arguidos da Operação Marquês foram esta sexta-feira remetidos para julgamento pelo juiz titular do processo no Tribunal da Relação de Lisboa. Trata-se de mais um passo para aproximar o ex-líder socialista do banco dos réus, depois de um trio de magistradas deste tribunal ter, em Janeiro passado, ressuscitado a acusação do Ministério Público que o juiz de instrução Ivo Rosa havia estilhaçado em 2021.

Quanto tempo demorará este despacho do magistrado Francisco Henriques a ter efeito prático é algo difícil de prever, uma vez que o arranque do julgamento está dependente, por um lado, da existência de uma sala de audiências no Campus da Justiça, em Lisboa, suficientemente grande para acomodar quer os 18 arguidos quer os respectivos acusados e, por outro, dos expedientes que o advogado do antigo líder socialista ainda pode ter na manga para continuar a evitar que o seu cliente se sente no banco dos réus.

Em circunstâncias normais, o julgamento deveria ser marcado para daqui a dois ou, no máximo, três meses. Apesar de ainda se encontrar pendente no Tribunal da Relação de Lisboa um recurso apresentado pelo primo do antigo primeiro-ministro, José Paulo Pinto de Sousa, acusado de ter sido, tal como o empresário Carlos Santos Silva, um testa-de-ferro do principal arguido da Operação Marquês, o juiz Francisco Henriques não lhe conferiu o efeito suspensivo que poderia emperrar, uma vez mais, o processo. Tanto Pinto de Sousa como, em especial, José Sócrates têm contestado por todas as formas que podem a escolha dos juízes que têm proferido decisões na Operação Marquês, numa tentativa de anular deliberações que lhes são desfavoráveis.

Mas no último mês os expedientes dilatórios começaram a sair-lhes caros. Francisco Henriques e duas colegas do Tribunal da Relação recusaram-se a analisar mais recursos até o principal arguido da Operação Marquês pagar todas as custas judiciais em que incorreu até agora e que, por norma, só teria de desembolsar os milhares de euros que neste momento está a dever ao Estado no final do processo. Mas o trio de juízes recorreu a uma disposição legal que pune os arguidos que apostam tudo nas manobras dilatórias com a antecipação do pagamento das custas. Há uma semana outro trio de juízes, desta vez do Supremo Tribunal de Justiça, seguiu o exemplo dos colegas de segunda instância e recorreu à mesma disposição legal para refrear o ímpeto litigante de José Sócrates.

O despacho agora proferido manda o processo baixar imediatamente à primeira instância por forma a ser sorteado por um trio de juízes que esteja disponível para fazer o julgamento. Um comunicado do Tribunal da Relação de Lisboa emitido ao início da tarde desta sexta-feira dá conta de que nem o recurso do primo de Sócrates nem aqueles que se encontram pendentes no Tribunal Constitucional, interpostos pelos arguidos Armando Vara, Carlos Manuel dos Santos Silva e pelo próprio antigo primeiro-ministro são susceptíveis de adiar o seu início.

A maior sala de audiências do Campus da Justiça está neste momento a ser usada para o caso BES, razão pela qual o início de outro julgamento de grandes dimensões levanta problemas logísticos, que já levaram aliás recentemente ao adiamento dos início dos trabalhos de um processo de tráfico de droga com muitos arguidos.

Se tudo correr sem mais incidentes de percurso, o principal arguido da Operação Marquês será julgado por 22 crimes, corrupção incluída, por alegadamente ter recebido 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, para favorecer os interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santo e na Portugal Telecom. A concessão de financiamentos pela Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento de Vale de Lobo e o favorecimento de negócios do grupo Lena também estão no rol de acusações de que é alvo.