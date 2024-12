“Há um Mário Soares para quase todas as bancadas”: homenagem foi dos elogios às críticas

Sessão evocativa do centenário do fundador do PS mostrou consenso sobre o seu papel na construção da democracia, mas houve espaço para críticas sobre a descolonização e a integração europeia.

Menos de duas semanas depois da sessão do 25 de Novembro, em que foi um dos protagonistas, Mário Soares tomou agora o palco todo no Parlamento. Numa sessão evocativa dos seus cem anos, uniu todo o espectro parlamentar que o considerou um dos pais da democracia e da liberdade que o país vive. Porém, elencando as várias facetas do antigo Presidente da República, os partidos debateram o posicionamento ideológico de Soares e as suas maiores ou menores contradições, com espaço para críticas: a direita juntou-lhe o ‘senão’ da sua acção no processo da descolonização, e o PCP a responsabilidade no processo contra-revolucionário e na integração europeia.