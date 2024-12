100 anos do “solar” Mário Soares: um prático em combate pela Europa

Ainda antes do 25 de Abril de 1974 que pôs fim à ditadura, já Mário Soares considerava indispensável a integração europeia de Portugal. Depois da Revolução dos Cravos, a adesão plena às comunidades europeias passou a ser o objectivo que norteou a acção do Partido Socialista (PS) até à assinatura do Tratado, a 12 de Junho de 1985 nos Jerónimos, e que converteu Portugal em Estado-membro em Janeiro no ano 86 do século passado. É na leitura da realidade política europeia da década de 70 que Soares gizou toda a sua estratégia. Da criação de um partido da esquerda democrática, homologável à família socialista e social-democrata da Europa, à sua acção como primeiro-ministro. No seu legado, foi um prático em combate pela Europa. Nasceu há 100 anos.

