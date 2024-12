Mais uma sexta-feira. Mais um dia de greve

Se os trabalhadores das minas britânicas adivinhassem que o direito à greve, pelo qual tanto lutaram no século XIX, se iria transformar naquilo a que estamos a assistir em Portugal no sector público, teriam corado de vergonha. Em nome de um sacrossanto direito à greve quase ilimitado, hoje em dia vale tudo. Os 15 sindicatos da CP alternam entre si para paralisar comboios dezenas e dezenas de vezes ao longo de um ano – hoje porque um ministro sugeriu que havia maquinistas a dar na pinga, ontem porque o cônjuge e a prole deixaram de poder viajar à borla na CP –; os trabalhadores do metro multiplicam as clássicas paralisações parciais entre as 5h e as 10h, perdendo cinco horas de salário enquanto os pobres utentes perdem dias de vida; e as escolas já vão no sexto fim-de-semana de três dias em menos de três meses, com a adesão à moda das greves às sextas-feiras – mesmo que isso implique, semana após semana, que os mesmos alunos estejam impedidos de ter aulas às mesmas disciplinas.

