Se quiser, Gouveia e Melo até pode ser o anti-Ventura

Se bem percebo a sensibilidade maioritária das análises acerca do almirante Henrique Gouveia e Melo, o silêncio do homem não merece sequer a tolerância da expectativa e do cepticismo. É uma mudez eloquente, carregada de significados sinistros, que insinua opiniões impalatáveis, uma vontade indomável de oposição ao statu quo, de promoção de uma agenda de ruptura para o país, de subversão da Constituição, de reinterpretação dos poderes presidenciais, de reconfiguração do espectro partidário. E o comum português, ansioso por um caudilho fardado, não resistirá ao impulso de se entregar àquele príncipe nórdico, atlético e solene.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt