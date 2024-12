Mário Soares e a fidelidade aos valores do socialismo democrático

A história é feita por mulheres e homens em circunstâncias que eles não controlam nem dominam. Aquilo que elas e eles podem procurar controlar são as suas opções de resposta a uma realidade que lhes é inicialmente imposta. Como o próprio Mário Soares afirmou no discurso no jantar organizado para a celebração do seu 80.º aniversário em 2004, a sua vida como político foi “um produto das circunstâncias”. E como as circunstâncias em que Soares nasceu e se fez adulto colidiam frontalmente com o seu incondicional “amor à Liberdade”, elas produziram a sua “visceral incompatibilidade com a ditadura”. Foi esta incompatibilidade que levou Soares a lutar incansavelmente contra o regime autoritário durante mais de 30 anos.

