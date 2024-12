Do que espera para assinar um jornal?

Será que não há mais do que 100 mil pessoas em Portugal com disponibilidade para pagarem entre 50 e 80 euros pela assinatura anual de um jornal?

Há exatamente um mês, enquanto os eleitores elegiam Donald Trump, o The New York Times anunciava que tinha atingido os 11 milhões de subscritores. O The Guardian já ultrapassou o milhão de subscrições pagas há três anos. Mesmo o vizinho El País anunciou recentemente 374 mil subscritores online. O Le Monde ultrapassou o meio milhão em 2021. O Financial Times tinha, há um ano, 1,3 milhões de assinantes digitais. Em Portugal, em maio deste ano, o jornal com mais assinaturas digitais era o PÚBLICO, com 51.299 subscritores.