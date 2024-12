A lebre e a manteiga

Mark Rutte, o ex-chefe de fila dos governantes do Norte, frugais por definição, sempre prontos a “carregar” nas tintas da austeridade para os outros, os do Sul, vem agora fazer um lancinante apelo aos países da (sua) NATO para abrirem para além do sustentável os cordões à bolsa, e investirem em capacidade de fogo que, de uma vez por todas, arrume a Rússia do caminho. Faz lembrar a lebre (não a da tartaruga de Zenão, e muito menos a do gato de Cavaco) que se lança na exploração dos caminhos da dianteira, ou então o barro que se atira à parede para ver se “agarra”. Pretende ele, para “salvar” o Ocidente, que os países-membros sejam austeros nas despesas de saúde e nas pensões de reforma, esbanjando à larga o que for necessário em armas e defesa. Dito por outras palavras: “que se lixe” a manteiga, gastemos em canhões. Se eu mandasse, ficava com a manteiga, porque, com canhões, ainda alguém se pode magoar.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

​Jornais escolares

Recordo o meu tempo de actividade da escola que desde sempre concorreu ao concurso do PÚBLICO na escola tendo, por mais de uma vez, recebido menção honrosa. Era uma iniciativa que recebia a colaboração de muita gente. Ao ler a notícia dos resultados do concurso deste ano [na edição de ontem] reparei em algo interessante e que leva a pensar: os melhores resultados vieram de Santa Maria, nos Açores, Mafra, Cacilhas e Branca. Não é das grandes cidades, onde há maior quantidade de meios, que saem os melhores, é dos meios mais pequenos onde a escola mais representa para a comunidade, onde ela é mais viva e é vivida por toda a comunidade. Ao PÚBLICO, muitos parabéns por esta iniciativa, que se mantém viva há muitos anos.

António Barbosa, Porto

Os senhores 5%

Acabado de ler o excelente artigo do Manuel Carvalho – "As falsas percepções alimentadas por verdadeiros democratas" –, lembrei-me de Calouste Gulbenkian, o "Senhor 5%". Fez fortuna nos negócios do petróleo, cobrando 5%, e deixou uma obra incomparável. Os senhores 5% do nosso Parlamento nem todos juntos chegariam aos pés dele. Ver Marcelo, Ventura, Tavares, Rocha e Mortágua, todos juntos na crítica da reposição dos 5% aos políticos, é a manifestação mais hipócrita de que me lembro desde a "Constituinte".

Não acredito que os eleitores compreendam esta atitude, e até será prejudicial. Os chamados "eleitos" têm de ter a dignidade que os eleitores esperam deles, e sabem muito bem que esta recusa em serem aumentados é hipócrita, não é sentida, e é só mesmo táctica para tentar inutilmente enganar o pobre do eleitor. Que ganhem o que devem ganhar, e até mais, mas governem bem, legislem melhor e comportem-se como adultos responsáveis.

António Lamas, Montijo

Militares heróis

Nos EUA, Dwight D. Eisenhower foi eleito Presidente depois de ter sido o comandante supremo das forças que em 1944 entraram na Europa vindas do Oeste e, conjuntamente com as da União Soviética, ganharam a guerra na Europa. Arnold Schwarzenegger, actor extremamente popular, tornou-se governador da Califórnia depois de ter meramente aparecido como herói e agente secreto; só não chegou a Presidente porque não nasceu nos EUA...

Prematuramente, estamos a ver órgãos de informação a sugerir o nome de um militar que parece ser tido como herói para o cargo máximo do Estado português. Comparando, penso que ele se parece muito mais com Schwarzenegger do que com Eisenhower.

Carlos Coimbra, Toronto

Atenção, Maria J. Avillez alerta-nos!

A comentadora Maria João Avillez (M.J.A.), próxima ou inteiramente plasmada ao PSD, afirmou, na SIC, imbuída da sua preclara clarividência que (cito): “O regime democrático, tal e qual como o conhecemos, pode estar ameaçado de não continuar com a importância no xadrez partidário. Era bom [a sr.ª lança o alarme, depois não se queixem] que os líderes do PSD e PS acordassem.” Naturalmente que M.J.A. se referia à presumível vitória de Gouveia e Melo nas próximas presidenciais se o almirante decidir avançar como candidato. Atente-se na expressão sibilina de Avillez – “pode estar ameaçado”. Provavelmente para M.J.A., Gouveia e Melo deve personificar um “papão”, uma dúbia e perigosa personagem, um Viktor Orbán que pode pôr em causa o regime democrático. Volvemos tempos atrás. O general Ramalho Eanes foi Presidente da República. Alguma vez o regime democrático esteve ameaçado?

António Cândido Miguéis, Vila Real