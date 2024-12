Um almirante no sapatinho

Como a maior parte de nós, só conheci o almirante Gouveia e Melo quando foi investido na árdua tarefa de conseguir uma vacinação para a covid-19 tão abrangente, que se pudesse atingir a imunidade de grupo, para interromper a transmissão do vírus. Foi substituir o dr. Francisco Ramos, nomeado pelo Governo, que permitiu a vacinação antecipada de alguns apaniguados e saiu pela porta pequena.

No primeiro dia em que começou o trabalho como coordenador da task force do plano de vacinação, vestiu a farda de camuflado. Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, também optou por ela logo no início da guerra contra a agressão da Rússia, e ainda não a tirou. A farda militar transmite-nos a ideia de força, de determinação, de crença nos objectivos e de disponibilidade para o trabalho, lado a lado com os operacionais, dando-lhes o alento que só o exemplo transmite. A atitude de Gouveia e Melo nas visitas constantes aos centros de vacinação, assegurando o cumprimento escrupuloso dos horários marcados para administração das vacinas, correndo o risco de mais agendamentos para prever as faltas e evitar tempos preciosos não utilizados, fez com que num só fim-de-semana de Julho fossem vacinados um milhão de portugueses.

Lembro-me que foi uma vez indagar o porquê de um grande centro de vacinação de Lisboa só começar a vacinar às 9h30. Alguém tinha tido a ideia de fazer uma consulta de aconselhamento prévia, para convencer os descrentes das vacinas. Gouveia e Melo mandou fechar a baiuca, porque “o colinho” era para ser dado em casa, e quem ali chegava era porque já tinha decidido vacinar-se, o que teria de começar às 9h em ponto!

Quando a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna quis publicar o livro A Missão de Cuidar, comemorativo dos 70 anos da sua existência, da autoria da Maria Elisa Domingues, estávamos em 2021, no auge da guerra contra a covid-19. No capítulo dedicado à pandemia, em que a Medicina Interna foi a especialidade médica hospitalar mais presente na trincheira, Maria Elisa entrevistava Gouveia e Melo, a 14/7/2021, e descrevia-o como “um homem extremamente cordial, calmo, que respira determinação e confiança”. Ele diz-lhe: “O que estamos a fazer é uma operação militar. Aproveitamos aquilo que a produção científica mais recente nos diz, mas temos a nossa metodologia de análise e muito cuidado para não corrermos atrás das 'ondas'”. O êxito da campanha de vacinação em Portugal foi apontado em todo o mundo como algo muito difícil de igualar!

Em junho de 2024, num congresso médico no CCB, em Lisboa, colocaram-me o desafio inusitado de ser o moderador de uma mesa-redonda com o tema “Discutir a liderança do século XXI”, sendo os intervenientes um militar, um empresário e um religioso. O militar era o almirante Gouveia e Melo. Quando o provoquei, pedindo-lhe que comentasse a tibieza dos atuais líderes mundiais, respondeu-me que a avaliação da história dos homens precisa de tempo para se consolidar. O que agora consideramos fraqueza, pode ser uma estratégia para chegarmos mais longe. Isto, sem nunca comprometer os valores da democracia e do respeito pelos outros. E como conseguia ele cativar homens para as suas fileiras, num tempo em que o consumismo imperava e ninguém estava disposto a prescindir do conforto que a vida pode proporcionar? Com a mesma calma e assertividade, informou-me que só pode ser militar quem tem essa capacidade de se despojar do imediato, em favor de um bem maior. Contou que na Academia, no início da instrução, eram retirados os telemóveis para que todos estivessem focados. Alguns não aguentavam e desistiam ao fim de três dias. Para Gouveia e Melo, isso só significava que não estavam talhados para serem militares.

Continuam a dizer que não lhe conhecem o pensamento! O que já sei é para mim mais do que suficiente

Por último, perguntei-lhe o que queria dizer quando afirmava a necessidade de estarmos em estado de prontidão para a Europa e para a NATO, e porque se tinha arriscado a estar quatro dias no submarino Arpão, por baixo do gelo polar da Gronelândia. Foi muito rápido a responder-me que o que mais valoriza na liderança é o espírito de missão, o exemplo, e a coragem para assumir as situações difíceis.

Temos vindo a assistir a hordas de comentadores, entretidos a descortinarem as razões pelas quais Gouveia e Melo é um mau candidato à Presidência da República. Parece que as audiências lhes são desfavoráveis, porque as sondagens, essas, continuam a preferir o almirante.

A maior parte dos pensadores consideram que esta candidatura é um retrocesso democrático. Porque é militar e não está enfeudado em nenhum partido. Não sei como pode ser considerado um defeito a condição militar e, se é suposto que o futuro Presidente da República represente a maioria dos portugueses, é mais fácil que isso aconteça se não estiver alinhado com um partido definido.

Apesar de Gouveia e Melo já ter repetido aos quatro ventos o seu compromisso com os valores democráticos, a sua absoluta recusa dos extremismos e a sua missão de vida na defesa da Europa e da NATO, continuam a dizer que não lhe conhecem o pensamento! O que já sei é para mim mais do que suficiente.

A atoarda que me parece mais incrível é a de afirmarem que o almirante Gouveia e Melo só concorre à Presidência da República porque é vaidoso, alto e bonito. É claro que essas verdades não pesam na minha opinião em nenhum sentido. Mas convenhamos que o prefiro assim a um baixinho e de fraca figura.