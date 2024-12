A cantora Luísa Sonza agita o fim de semana, que tem funk, cinema e todas as delícias natalinas

Quer saber a boa do findi? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro especial para você neste fim de semana.

Aproveite os dias para desfrutar das diversas atividades culturais que Portugal oferece, celebrando a música, a arte e as tradições natalinas em diferentes cidades do país. Braga se destaca na programação, com a terceira edição do Festival Authentica, no Fórum Braga, que celebra diversos gêneros musicais. Além das castanhas assadas, tem bolo-rei em toda parte. As delícias do Natal só aumentam.

Nessa sexta-feira, o palco principal do Authentica contará com a cantora brasileira Luísa Sonza, conhecida pela energia contagiante e sucessos como Braba e Toma. O festival também apresenta artistas portugueses e internacionais, proporcionando uma experiência musical diversificada.

No Teatro da Trindade, segue a temporada de Marilyn Por Trás do Espelho. Peça de teatro sobre a vida da atriz norte-americana Marilyn Monroe, símbolo de beleza e um dos maiores ícones do século XX.

Sexta-feira, 6 de Dezembro

Com apresentações sempre às 19h, o espetáculo sobre Marilyn Monroe ocupa o palco do Teatro da Trindade. O texto é o resultado de uma longa pesquisa de Anna Sant’Ana, que teve início em 2010 e que reuniu, ao longo dos anos, material sobre a vida de uma das maiores lendas do cinema. É traçado um perfil de Marilyn Monroe que a maior parte das pessoas desconhece e que vai muito além do glamour de uma grande estrela.

Em Braga, o Festival Authentica traz Luísa Sonza, Natural de Tuparendi, no Rio Grande do Sul, a cantora, de 24 anos, é apaixonada pela música desde a infância, quando costumava cantar para o pai nas viagens de família. Ela começou a trajetória numa banda local, na qual atuou por 10 anos. Hoje, tem uma carreira consolidada. A apresentação está prevista para pouco depois da meia-noite no palco Authentica. Depois de Braga, Luísa se apresenta em Lisboa, no dia 9, no Sagres Campo Pequeno.

Nas ruas de Lisboa, mais iluminadas pelas luzes do Natal, as feiras estão por toda parte, seja o gigante Wonderland, no Parque Eduardo VII, seja a Feira de Natal do Bairro Alto, no Miradouro de São Pedro de Alcântara, com uma linda vista da cidade. O Rossio Christmas Market oferece artesanatos, gastronomia e presentes únicos. Uma opção para passeios em família e algumas comprinhas.

Dois filmes em cartaz no Cinema Ideal, na rua do Loreto, 15, Lisboa, chamam a atenção: Dahomey e Quarto ao Lado. Dahomey, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, conta a história do retorno de 26 tesouros saqueados do Reino do Daomé, que estão prestes a deixar Paris para regressar ao país de origem, a atual república do Benin. Com milhares de artefatos, esses tesouros foram saqueados por tropas coloniais francesas em 1892.

Quarto ao Lado, mais recente produção do cineasta espanhol Pedro Almodovar, vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza, é o primeiro filme do diretor falado em inglês. Tilda Swinton e Julianne Moore brilham como a dupla de protagonistas. Inspirado no livro O que você está enfrentando?, de Sigrid Nunez, o longa conta a história de Ingrid (Julianne Moore), uma escritora consagrada que descobre o adoecimento de Martha (Tilda Swinton), mulher que ela conheceu quando trabalhava em uma revista.

Sábado, 7 de Dezembro

O rapper brasileiro MC Cabelinho se apresenta no Lisboa ao Vivo. Conhecido por colaborações com Anitta e Ludmilla, o artista promete agitar a noite com seus sucessos do funk e rap. Antes do show de MC Cabelinho, tem a apresentação do artista português Waze. Abertura das portas às 20h.

Em Braga, prossegue o Festival Authentica. O segundo dia do festival traz mais atrações musicais, incluindo artistas de hip-hop e trap, tanto nacionais quanto internacionais. O evento oferece um cardápio eclético para os amantes da música contemporânea.

Domingo, 8 de Dezembro

Integrando as celebrações Boas Festas em Aveiro, a cidade oferece um concerto especial de Natal, reunindo coros locais para uma apresentação festiva. O evento é uma oportunidade para entrar no espírito natalino. Às 17h, tem Ana Aroso e Marina Pacheco apresentando um recital com harpa e voz, na Igreja das Barrocas.

Lisboa: O fim de semana terá temperaturas amenas, com máximas em torno de 16°C e mínimas de 8°C. Espera-se céu parcialmente nublado na sexta-feira, com possibilidade de sol no sábado e no domingo.

Porto: As temperaturas terão máximas de 14°C e mínimas de 8°C. A previsão indica períodos de chuva no sábado, portanto, é aconselhável levar um guarda-chuva ao sair de casa.