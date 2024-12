?? As séries que nos esquecemos que vimos

Olá.

Na próxima semana, o Ípsilon vai revelar as suas escolhas do ano e o exercício de fazer a lista das melhores séries televisivas teve um resultado curioso. Não tanto pela metodologia, nem por percebermos que há apenas um punhado de séries em comum e muitos disparos para o lado para que pendem os gostos de cada um, mas pelas séries que, neste caso muito pessoal, ficaram esquecidas. Literalmente esquecer uma série, ou muitas mais, apesar do carinho, do empenho ou do desapego com que foi vista.

A primeira delas foi a surpresa de que Matilha, uma das melhores séries portuguesas de sempre, se estreou este ano e não em 2023. Foi logo no início do ano, é certo, mas não há desculpa. Felizmente a Internet e os colegas de lista ajudaram logo a repor a justiça.

Mas depois há as outras. Aquelas que não estão numa lista óbvia que a cabeça começa a fazer logo quando se vêem, aquelas que não ganham prémios nem que são a obsessão semanal da Internet. É certo que há muito para ver e que já não há assim tanto a ser produzido, e que há aqueles nossos nichos que nem com um amigo se partilham. Ainda assim…

Espreitar as listas das melhores do ano (e suas menções honrosas) de outras publicações é como um desfibrilador à memória visual. One Day, da Netflix, devorada de uma só vez. The Sympathizer (Max), companhia de almoços. Foi Sempre a Agatha, todas as semanas até ao Dia das Bruxas (Disney+).

Ir ter com Harrison Ford só para reencontrar aquele amigo resmungão na Apple TV+ na segunda temporada de Shrinking. E na mesma plataforma, The Lady in the Lake, Natalie Portman e Moses Ingram a intrometerem-se na nossa mente quando não esperamos. E ainda Before, com Billy Crystal a desfazer-se perante os nossos olhos. E O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas? Bela companhia de viagem na Netflix.

Na lista final do Ípsilon, que como sempre será uma eleição das melhores séries que conseguimos ver e não de todas as séries do mundo, há outras que vão ficar de fora. Aquelas que são boas, mas não suficientemente boas para a lista combinada de três pessoas, aquelas que são muito boas mas não foram vistas por um número significativo entre as três pessoas, e aquelas de que gostamos muito mas sabemos que não têm lugar naquela lista. Cenas dos Próximos Episódios: o que ficou de fora? Talvez. Ou se calhar é melhor não.

A conclusão é sempre a mesma: o pé do mundo está no acelerador há tanto tempo que somos apenas partículas de pó a tentar apanhar muito do entretenimento que é feito e a nossa atenção fica dispersa. Não é por acaso que "brain rot" entrou esta semana do léxico de quem ainda não conhecia a expressão, porque foi escolhida para palavra do ano (embora sejam duas) pela Oxford University Press. "Suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, como resultado do consumo excessivo de conteúdo (online, mais recentemente) considerado trivial ou não desafiante." Tanto que até nos esquecemos do que não foi nada mau.

O que anda a ver

Hugo van der Ding, humorista, radialista, cartoonista e uma das Duas Pessoas a Fazer Televisão da RTP3

"Nada, há imenso tempo. A sério. O [programa de rádio da Antena 3] Vamos Todos Morrer obriga-me a ler muito, a pesquisar. Andei a ver uma espécie de ciclo de cinema marroquino na Filmin, de dois realizadores que ainda por cima são marido e mulher, Nabil Ayouch e Maryam Touzani, e os filmes dela são muito melhores. Ela também é actriz. Uma série exige um compromisso. Se eu começo a ver um episódio hoje, já sei que não vou conseguir ter tempo de ver mais."

Netflix

Sexta-feira, 6 de Dezembro

Virgem Maria — Aproxima-se o Natal e além dos filmes delicodoces sobre apaixonados e renas, a Netflix quer também oferece um "um épico bíblico de autodescoberta" focada na mãe de Jesus e na perseguição ordenada pelo rei Herodes há 2025 anos, mais coisa menos coisa. Herodes até é Anthony Hopkins, calha bem. Realização de DJ Caruso.

Sábado, 7 de Dezembro

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter — Programa especial com a cantora pop que considera que "as festas são um perfeito disparate". Sabrina Carpenter interpreta canções do seu EP natalício Fruitcake e faz covers natalícias, além de convidar outros músicos e nomes surpresa.

Terça-feira, 10 de Dezembro

Jamie Foxx: What Had Happened Was... — Especial de stand-up de Jamie Foxx depois de uns anos de ausência dos palcos da comédia e de um par de situações mediáticas desconfortáveis.

Quarta-feira, 11 de Dezembro

Cem Anos de Solidão — Aguardada adaptação do incontornável romance de Gabriel García Márquez, made in Colômbia. Primos casadoiros, novas cidades e uma linhagem que deles brota e que é marcada pela loucura, guerra e amores impossíveis.

Os Reis de Tupelo: Uma Saga Criminal — Série sobre uma pequena cidade onde tudo parece desembocar: uma conspiração da Internet, um imitador de Elvis, pedaços de cadáver e ideias para um assassinato presidencial. É no Mississipi.

Quinta-feira, 12 de Dezembro

Não Há Bela Sem Senão — Os filhos de Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano) saem finalmente de casa e eles decidem pôr a sua mansão à venda. Porém, a casa esconde segredos. Da criadora Liz Feldman (Dead to Me), com Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris e Luke Wilson, um outro olhar sobre a crise da habitação.

Max

Sexta-feira, 6 de Dezembro

Beetlejuice Beetlejuice — A sequela do filme de Tim Burton chega ao streaming, reunindo três gerações da familia Deetz na casa de Winter River, que ainda é assombrada por Beetlejuice…

Domingo, 8 de Dezembro

Super/Man: The Christopher Reeve Story — Um documentário hagiográfico sobre o homem e o super-homem, ou seja sobre o actor que tornou o herói da BD num ícone cinematográfico. Christopher Reeve e os seus olhos azuis voaram com Lois Lane sobre Metropolis ou as cataratas do Niagara e tornou-se um ícone; depois, sofreu um acidente de cavalo quase fatal, já em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo.

Quinta-feira, 12 de Dezembro

Chuva de Verão – Filme de António Mantas Moura sobre um grupo de sete amigos de infância que passam férias de Verão em Vila Nova de Milfontes. A história passa-se quando tudo muda. Uma tragédia do passado emerge.

Selena + Chef: Home for the Holidays – Primeira temporada da declinação da carreira de Selena Gomez na culinária, versão Natal. A actriz convida quatro dos melhores chefs dos EUA para preparar comida para as festas.

Prime Video

Sexta-feira, 6 de Dezembro

The Sticky — Série de comédia dramática, ou drama cómico, sobre Ruth Landry, uma produtora de xarope de ácer que resolve montar um grupo para fazer o grande assalto canadiano.

The End We Start From — Filme sobre uma mulher que tenta voltar a casa com o seu recém-nascido nos braços durante uma emergência climática que mergulha Londres nas cheias do Tamisa.

Sábado, 7 de Dezembro

Tony — Minissérie sobre Tony Carreira, desde a infância até à vida actual, cheia de sucesso e, como se sabe, uma tragédia. Tudo começa em Armadouro, passa por França e tem a sua apoteose no seu país.

Retaliação — Um responsável de um banco está a levar os filhos à escola quando lhe ligam a dizer que o carro explodirá se eles pararem e saírem. Uma variação de Speed, mas com um veículo mais pequeno, e mais um momento em que o pai de semblante carregado que tudo fará para tomar conta dos filhos é… Liam Neeson, claro. Remake de El Desconocido, thriller de acção de Dani de la Torre de 2015.

Terça-feira, 10 de Dezembro

Secret Level — Série de animação antológica para adultos com histórias originais pescadas dos videojogos mais populares do mundo. Dos criadores de Love, Death + Robots.

Disney+

Terça-feira, 10 de Dezembro

Sugarcane — Documentário do canal National Geographic sobre o passado colonial canadiano, que arranca com a descoberta de sepulturas não identificadas nos terrenos de um colégio interno para povos indígenas da região gerido pela Igreja Católica no Canadá. É uma questão de tempo até rebentar o escândalo sobre os abusos sofridos pelas crianças das primeiras nações americanas, cujo objectivo era mesmo destruir essas comunidades.

Quarta-feira, 11 de Dezembro

O Sonho Produções — Original da Pixar, é uma nova série do "mundo" Divertida-Mente e que se passa entre os dois filmes, mais precisamente sobre o estúdio de cinema da mente de Riley onde os sonhos são criados. O crescimento da protagonista traz mais exigências e a realizadora Paula Persimmom é chamada a criar o próximo sonho de sucesso.

Filmin

Terça-feira, 10 de Dezembro

Lost Boys & Fairies — Drama de Daf James e James Kent, produzido pela BBC, em que ao longo de uma temporada de três episódios se acompanha a decisão de um casal gay em adoptar uma criança.

Quinta-feira, 12 de Dezembro

Anselm - O Som do Tempo — Documentário de Wim Wenders sobre o artista contemporâneo Anselm Kiefer.

Transgressor — Filme de terror de Jennifer Reeder em que uma adolescente é forçada a cumprir o ritual das mulheres da sua família para desbloquear os seus poderes sobrenaturais. Jeitoso é que ao mesmo tempo a cidadezinha onde está a visitar a tia também ela supernatural é terreno de caça de um serial killer mascarado que rapta liceais e as tortura. Com Kiah McKirnan e Alicia Silverstone.

A Terra Prometida — Drama de Nikolaj Arcel candidato da Dinamarca na corrida aos Óscares, é uma saga de sobrevivência entre o homem e a natureza e tem Mads Mikkelsen. Só como nota muito lateral, passa-se em 1755 — um ano em que nada de relevante aconteceu em Portugal.

Perdido no streaming

Não está perdido mesmo, está até em curso e, pasme-se, parte da série está em duas plataformas: What We Do In The Shadows está a chegar ao fim e as noites de quinta-feira são muito melhores graças a Nandor, Nadja, Laszlo e Colin Robinson. As temporadas anteriores, além de estarem na Max, também estão na Disney+, como se alguém tivesse gritado "morcego!" e se tivesse transformado num produto de elevada procura na casa do rato Mickey. Dizem que a despedida é uma dor tão doce, escreveu o bardo. #NeverForget What We Do In The Shadows. Nem Guillermo.

