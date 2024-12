Tribunal Constitucional romeno anula resultado das eleições presidenciais

O Tribunal Constitucional da Roménia decretou inválidos os resultados da primeira volta das eleições presidenciais, disputadas há duas semanas, e decretou a repetição do processo. A segunda volta, que estava prevista para este domingo, foi cancelada.

Numa decisão altamente controversa, o principal tribunal romeno decidiu invalidar o resultado que deu um triunfo ao candidato ultranacionalista Calin Georgescu, depois de ter vindo a público um relatório classificado que acusava a Rússia de ter levado a cabo uma campanha de desinformação e manipulação através das redes sociais para o favorecer.

Após o inesperado triunfo, Georgescu partia como favorito para a segunda volta neste domingo em que ia defrontar a candidata liberal e pró-europeia Elena Lasconi. A votação já tinha começado esta sexta-feira em algumas representações diplomáticas no estrangeiro para os eleitores da diáspora romena.

O tribunal disse que cabe ao Governo marcar uma nova data para as eleições presidenciais. Os juízes esclareceram que os resultados das eleições legislativas disputadas no último domingo não estão em causa.

Lasconi criticou a decisão dizendo que "a vontade do povo devia ter sido respeitada".

A sentença não tem paralelo entre os Estados-membros da União Europeia, apesar de inúmeras alegações de interferência externa e tentativas de manipulação por parte de potências estrangeiras em eleições nacionais.

Na base da decisão do Tribunal Constitucional está um relatório que tinha sido divulgado dois dias antes pelo actual Presidente, Klaus Iohannis, em que se detalhava uma operação de "ataques híbridos" destinada a influenciar a opinião pública romena através da difusão intensiva de conteúdos favoráveis a Georgescu através do TikTok.

O relatório elaborado pelos serviços de informação romenos contabiliza 25 mil contas naquela rede social que intensificaram as suas actividades de partilha de conteúdos do candidato ultranacionalista nas duas semanas anteriores à primeira volta das eleições. As autoridades romenas também alegam que o TikTok não classificou as publicações de promoção da campanha de Georgescu como material eleitoral, ao contrário do que aconteceu com os materiais de outros candidatos.

Segundo os serviços de informação, "a actividade das contas pode ter sido coordenada por um actor estatal".

Na sequência do relatório, a Comissão Europeia emitiu uma "ordem de retenção" para que a rede social chinesa preserve qualquer tipo de informação que possa estar "relacionada com riscos sistémicos" para os processos eleitorais na UE.

Georgescu passou da irrelevância para a ribalta da política em pouco tempo, ao ter surpreendido com a vitória na primeira volta das presidenciais. As sondagens atribuíam-lhe cerca de 5% dos votos, mas o antigo funcionário de agências da ONU acabou com 22,9%, perfilando-se como favorito para a segunda volta.