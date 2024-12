Presidente da Coreia do Sul quis prender o líder do seu próprio partido

No dia em declarou lei marcial, Yoon ordenou aos serviços secretos que detivessem vários dirigentes políticos, incluindo Han. Líder do PPP defende suspensão do Presidente, em vez de destituição.

Pouco depois de ter declarado a lei marcial, na terça-feira à noite, apanhando o país, a oposição e parte do seu Governo de surpresa, o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, pediu aos serviços secretos que prendessem uma série de dirigentes políticos e de outras personalidades públicas importantes, incluindo Han Dong-hoon, líder do Partido do Poder Popular (PPP, centro-direita), o seu próprio partido.