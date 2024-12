The Errors Book: livro de Taylor Swift está repleto de gralhas, mas já vendeu quase um milhão

No fim-de-semana de lançamento, o livro da The Eras Tour vendeu 814 mil exemplares. Contudo, os fãs queixam-se das gralhas e da má paginação.

Taylor Swift é mestre em bater recordes. Além de ser pelo segundo ano consecutivo a artista mais ouvida no Spotify em todo o mundo, também acaba de lançar o livro mais vendido do ano. Em exclusivo nos EUA, o The Eras Tour Book, dedicado aos bastidores da digressão multimilionária, vendeu mais de 814 mil cópias no fim-de-semana de lançamento. Contudo, a publicação está a gerar desilusão junto dos swifties por estar cheia de gralhas. Aliás, já há quem lhe chame The Errors Book (O livro dos erros, em português).

São erros que podiam passar despercebidos a leitores mais desatentos, mas não aos swifties, avança o Business Insider, que teve acesso à publicação e atribui os erros ao facto de o título ser uma edição de autor ─ está a ser vendido em exclusivo pelos hipermercados Target por 39,99 dólares (perto de 38 euros). Há gralhas não só na escrita, mas também no desenho das páginas, o que levou ao novo título a circular nas redes sociais.

Por exemplo, o título da canção This Is Me Trying do álbum Evermore está escrito como This Is Me Rying. Ou a canção Gold Rush está como Goldrush numa só palavra, apesar de o título ser constituído por duas. Mais: há também erros factuais. Os concertos de Toronto, no Canadá, estão marcados como se tivessem acontecido entre 14 a 16 e 22 a 23 de Novembro de 2024, mas, na verdade, também houve um espectáculo a 21 de Novembro, lembram os fãs.

A paginação também não foi a mais eficaz. O livro é constituído por 500 fotografias exclusivas da The Eras Tour e mensagens pessoais de Taylor Swift. Contudo, algumas imagens foram paginadas a ocupar duas páginas e ficam desformatadas quando se abre o livro.

“O livro da Eras Tour pareceu-me impessoal e apressado. Gostaria que tivessem esperado até ao fim da digressão para o imprimir, de modo a poderem apresentar todos os convidados que ela teve e os novos fatos. Também pensei que houvesse mais informação e pormenores em vez de só fotografias”, lamenta um utilizador no X.

Outra fã fez um vídeo no TikTok onde mostra os erros: “Sei que não sou a única desiludida com o livro Eras Tour, mas não vi mais ninguém a falar dos erros gramaticais e das frases mal feitas que são óbvios nas páginas.” E lamenta que não tenham colocado “olhos de edição na publicação”.

Apesar dos erros que estão a ser alvo de críticas nas redes sociais, certo é que os swifties continuam a acorrer em massa ao Target para o comprar. A imprensa norte-americana relata que alguns fãs dormiram à porta da loja a 29 de Novembro quando o livro foi lançado em conjunto com uma edição especial ao álbum The Tortured Poets Department. As vendas só não ultrapassaram o livro de Barack Obama, Uma Terra Prometida, que mantém o recorde de mais cópias vendidas em menos tempo ─ 816 mil cópias no primeiro fim-de-semana.

Taylor Swift ainda não se pronunciou sobre os erros do livro, nem informou se fará uma nova edição para os corrigir. A artista prepara-se para encerrar a The Eras Tour, neste domingo, 8 de Dezembro, em Vancouver, Canadá. Foram 149 espectáculos um pouco por todo o mundo (incluindo Lisboa) desde Março de 2023 até agora. Para já sem lucros actualizados para 2024, no ano passado a The Eras Tour gerou mais de mil milhões de dólares em lucros, detalhou a revista Pollstar, que analisa a venda de bilhetes na indústria dos concertos.