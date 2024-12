Netflix: morreu Jose de la Torre, actor de Toy Boy e Vis-a-vis

Jose de la Torre, conhecido do público português pela sua prestação em séries da Netflix como Toy Boy ou Vis-a-vis: o Oasis morreu nesta quinta-feira na sequência de uma “doença cruel”, como foi descrita pela imprensa espanhola, da qual só os amigos mais íntimos sabiam o nome. O artista tinha 37 anos e vivia em Málaga.

A série de 2019 Toy Boy, que foi um sucesso do streaming em Portugal, conta a história de um stripper que sai da prisão em liberdade condicional e tenta provar a sua inocência com a ajuda de uma advogada por quem se apaixona. Na série, De la Torre desempenhou o papel de Ivan, outro stripper amigo do protagonista.

Os seus amigos e colegas de trabalho, incluindo Jesús Mosquera, o protagonista de Toy Boy, prestaram homenagem ao actor nas redes sociais.

Jose de la Torre nasceu no dia 20 de Abril de 1987 em Montilla e estudou artes dramáticas na Escola de Artes Dramáticas de Málaga, onde vivia actualmente. Fez sobretudo televisão, teatro e cinema. “Quando entrei [para a escola dramática], era o único da turma que nunca tinha estado em nenhuma companhia de teatro ou que nunca tinha feito uma peça antes”, revelou ao jornal Montilla Digital.

Uma viagem às Ilhas Canárias, em Junho deste ano, foi um dos últimos momentos partilhados pelo artista espanhol nas redes sociais. Desde então, e depois de ter recebido o diagnóstico de uma “doença cruel”, como noticiam os jornais espanhóis, De la Torre ausentou-se das redes.

A cremação do corpo de Jose de la Torre estava marcada para esta sexta-feira na cidade de Córdoba.