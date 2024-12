Mattel processada por link para site pornográfico na caixa das bonecas Wicked

Uma mãe norte-americana interpôs uma acção colectiva, acusando a Mattel de negligência, de comercializar produtos impróprios e de violar as leis de protecção do consumidor da Califórnia.

Uma mãe da Carolina do Sul, EUA, interpôs uma acção contra a Mattel pelo erro no texto do link na caixa das bonecas alusivas ao filme Wicked, que remetia para um site pornográfico, noticiou a Reuters. Holly Ricketson afirma que comprou uma boneca para a sua filha, que depois visitou um site de entretenimento para adultos através da ligação fornecida pelo fabricante de brinquedos.

Segundo os documentos, que constam numa proposta de acção colectiva apresentada, nesta terça-feira, no Tribunal Federal de Los Angeles, a mulher declara que a filha lhe mostrou fotografias pornográficas do site e que ambas ficaram “horrorizadas” com o que viram, o que lhes causou sofrimento emocional. Além disso, acusa a Mattel de negligência, de comercializar produtos impróprios e de violar as leis de protecção do consumidor da Califórnia.

A acção colectiva pretende obter cinco milhões de dólares (4,7 milhões de euros) de indemnização para qualquer pessoa nos Estados Unidos que tenha comprado as bonecas com o erro na embalagem.

A requerente disse que não teria comprado a boneca se soubesse do erro, assumido pela Mattel a 11 de Novembro, quando a empresa procedeu a uma recolha do lote de brinquedos que continham a ligação errada. Também aponta o facto de a Mattel em nenhum momento se ter voluntariado a reembolsar o valor pago pelas bonecas que vinham nas caixas com o tal erro.

A 11 de Novembro, a Mattel emitiu um comunicado a explicar que o endereço do site que constava na caixa das bonecas recém-lançadas, recomendadas para uso de crianças, a partir dos 4 anos, estava errado e que o conteúdo em causa “não era apropriado para crianças”, aproveitando o mesmo texto para se desculpar pelo “erro infeliz” e para aconselhar os consumidores que já possuíam o produto com erro a descartarem a embalagem ou a rasurar o link.

Interpelada pela Reuters, a Mattel não comenta a acção judicial, esclarecendo apenas que as vendas das bonecas Wicked com a embalagem correcta foram retomadas, tanto nas lojas físicas como online.

O fabricante de brinquedos com sede em El Segundo, Califórnia, pretendia ligar os compradores ao sítio WickedMovie.com, a antecipar a estreia do filme com Cynthia Erivo e Ariana Grande (a 22 de Novembro, nos Estados Unidos; desde esta quinta-feira, nas salas nacionais).

Ambientado na Terra de Oz, antes da chegada de Dorothy Gales do Kansas, o filme conta a história de Elphaba (Cynthia Erivo), uma jovem incompreendida por causa da cor verde da sua pele e que ainda não descobriu o seu poder, aquele que a levará a tornar-se a Bruxa Má do Oeste. A jovem faz amizade com a colega de turma Glinda, interpretada pela cantora Ariana Grande, que, quando crescer tornar-se-á a Bruxa Boa do Norte.

Inspirado num romance de 1995, o musical Wicked, no qual o filme se inspira, começou a ser encenado em 2003 e conta a história do Feiticeiro de Oz na perspectiva das bruxas. Tornou-se um dos musicais de maior sucesso e é o terceiro espectáculo a ter feito mais de mil milhões de dólares (945 milhões de euros, ao câmbio actual), juntamente com O Fantasma da Ópera e O Rei Leão.

Desde o seu lançamento, o filme já arrecadou mais de 280 milhões de dólares nos Estados Unidos e 378 milhões de dólares em todo o mundo, de acordo com a Box Office Mojo.