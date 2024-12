Em família, por palácios, reinos encantados e superminerais

PASSEIOS

Óbidos Vila Natal

6 de Dezembro a 6 de Janeiro

Mais um ano, mais uma voltinha no carrossel do burgo medieval de Óbidos que, por esta altura, veste o fato natalício para espalhar a magia da quadra por miúdos e graúdos. A tradição começou em 2006 e tem feito as delícias de nativos e forasteiros, que ali acorrem aos milhares todos os anos.

Desta vez, o convite é para entrar num Reino Encantado “onde os sonhos ganham vida”. Aldeões, fadas e elfos já estão em alvoroço, assegura ao município, que alinha a festa entre pistas e rampas de gelo, a Aldeia dos Penteadores, a Escola das Fadas da Neve, um estúdio de pinturas faciais, o parque Aventura Encantada, actividades nas Estufas de Inverno, um portal de realidade virtual, carrosséis, comboios, um mercadinho e, claro, uma cabana com o senhor das barbas brancas, espectáculos e animação com fartura.

As portas estão abertas das 11h às 21h – excepto de segunda a quinta, com fecho às 20h, e dias 24 e 31 de Dezembro, até às 18h –, estando encerradas nos dias de Natal e Ano Novo. A entrada custa 10€ (8€ dos três aos 11 anos).

VISITAS

Visitas Nocturnas aos Palácios Nacionais da Pena e de Sintra

6 e 7 de Dezembro

Os 30 anos da classificação da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade da UNESCO assinalam-se a 6 de Dezembro de 2025, mas a festa começa um ano antes. Neste fim-de-semana, há visitas nocturnas aos palácios da Pena (sexta, das 19h às 22h, com entradas a cada meia-hora) e de Sintra (sábado, às 19h e 20h30), pelo preço simbólico de 1€ – acesso exclusivo pela bilheteira online da Parques de Sintra.

TEATRO

Tudo Tem Um Começo

30 de Novembro a 22 de Dezembro

O título da peça não engana: remete para a idade dos porquês e para perguntas de calibre filosófico: "Como começou o Universo?", "Por que é que eu sou eu e não sou tu?" e "Como surgem as ideias?" são apenas algumas.

A infância como lugar de “promessa para o desconhecido” dá o mote à nova criação da Companhia de Teatro de Almada, que se estreia no Teatro Municipal Joaquim Benite almadense, com o cunho de Pedro Proença e Teresa Gafeira. Para maiores de três anos, está em cena aos sábados (às 16h) e domingos (às 11h e 15h), com bilhetes de 5€ a 10€. Nos dias 7, 8, 14 e 15, o espectáculo é seguido de Perguntas ao Palco!.

eRrAdO

5 a 7 de Dezembro

Co-assinada por Raimundo Cosme, com música de Conan Osiris e cenografia de Sara & André, a peça da Plataforma285 assume-se como um “elogio ao erro”, num espaço onde importa experimentar e não cumprir um objectivo concreto. Pintar fora das linhas, escrever palavras que não existem e cantar em línguas inventadas são apenas alguns dos exemplos deste lugar seguro para errar.

Dirigida a maiores de três anos, apresenta-se no Teatro do Campo Alegre (Porto), com sessões às 10h30 (quinta e sexta), às 14h30 (quinta) e às 16h (sábado). Bilhetes a 2,50€.

Vuuute!

6 a 22 de Dezembro

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), Ana Lúcia Palminha e Gonçalo Botelho dizem que “a aventura começa quando menos se espera” e nem precisa de grandes palavras. Com a rotina diária a correr sobre rodas, basta uma palavra mágica, Vuuute!, para virar o mundo do avesso.

Para maiores de cinco anos, está em cena ao sábado e domingo, às 11h30 e 16h30, com bilhetes a 3€ (7€ para adultos).

CIRCO

Histórias de Maria

30 de Novembro a 5 de Janeiro

A magia da paternidade dá o tom ao espectáculo criado pelo INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo no âmbito do projecto Circo de Papel.

Inspirado no livro O Banco, com assinatura de Meghan, Duquesa de Sussex, versa sobre “as nossas tradições e saberes geracionais e de como podemos reflectir sobre o futuro através delas”, descreve a sinopse. Com narração de João Manzarra e direcção artística de Juliana Moura, esta edição conta ainda com Sessões Azuis, adaptadas em som e luz ao público mais sensível.

A tenda está montada na Rotunda do Parque 1.º de Maio, em Vila Nova de Famalicão; a entrada custa 10€ (7,50€ dos quatro aos 14 anos e seniores; grátis para crianças até aos três anos). Mais informações e horários em circodepapel.com.

Leme - Festival de Circo Contemporâneo

5 a 8 de Dezembro

Ílhavo abre portas a quatro dias de fusão do circo contemporâneo com o território. Ocupando espaços culturais como o Museu Marítimo, a Casa da Cultura ou o Navio-Museu Santo André, mas também as ruas e praças de Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Vista Alegre, a sexta edição do festival Leme aponta o foco às pessoas e à humanização dos lugares.

Refere o projecto 23 Milhas que a organiza em parceria com a Bússola, as gentes são “elementos essenciais na vivência do espaço público” e as suas histórias são “ferramentas fundamentais para a criação e preservação da memória dos territórios e na humanização dos espaços partilhados”. O programa inclui dezenas de espectáculos de artistas nacionais e internacionais (Amir Guetta, Clara Cortés Soler, Juana Ortega Kippes, Nico e ConCorda são alguns dos convocados), mas também oficinas e encontros. Grátis a 3€

DANÇA

O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes

6 a 8 de Dezembro

O Ballet de Kiev torna a marcar a quadra festiva lisboeta com duas obras-primas do bailado clássico, com música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov.

Recordando que “mesmo nos momentos mais sombrios há sempre uma luz”, a companhia leva ao palco do Teatro Tivoli BBVA O Lago dos Cisnes, sobre uma mulher presa num corpo de pássaro e um homem desesperado por amor (dias 6, às 21h, e 8, às 11h e 16h), e O Quebra-Nozes, que evoca a alegria e o encanto do Natal com criaturas maléficas e um boneco soldado transformado em príncipe (dia 7, às 16h e 21h). Para maiores de seis anos, com bilhetes de 20€ a 37,50€.

MÚSICA

LU.NA - Dança e Música para Bebés

8 de Dezembro

No Auditório da Academia de Música de Espinho, a Passos e Compassos propõe uma viagem mágica ao “grandioso mundo das estrelas” para promover os valores da amizade, do amor e da partilha. Domingo, às 10h e 11h30, com bilhetes a 10€ (criança + adulto).

FEIRAS

Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis

5 a 8 de Dezembro

Com 37 edições cravadas na arte de apreciar minerais, pedras preciosas e fósseis, a feira reúne coleccionadores, comerciantes e interessados no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa.

Super Minerais e o Futuro é o tema que dá o tom ao programa que, a par dos expositores, inclui artigos de ourivesaria, material didáctico, visitas e actividades de divulgação cultural e científica. Quinta (das 15h às 20h), sexta e sábado (das 10h às 20h), e domingo (das 10h às 18h), com entrada livre.