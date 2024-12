No Sabugal, o presépio é natural (e “o maior de Portugal”)

A tradição volta ao Sabugal, Guarda: o presépio natural do Sabugal, criado por funcionários do município, ocupa 1500m2 e abre este sábado. Para ver até aos Reis.

O presépio natural do Sabugal, anunciado como o maior de Portugal, abre no sábado naquela cidade do distrito da Guarda com outro figurino e percurso, tendo a água como elemento temático.

Montada pelos funcionários daquele município, a estrutura ocupa 1.500 metros quadrados no largo em frente ao tribunal, onde foi recriada a cena bíblica do nascimento do menino Jesus, em Belém.

Este ano, os trabalhadores municipais contaram com a colaboração da artista plástica Beatriz Rodrigues.

"Trata-se de um presépio sustentável. Como sempre, recorremos a materiais naturais, como troncos de castanheiros centenários, hera, musgo, pedras e muita madeira. Este ano, vai ter muita água, a temática escolhida para este ano", disse Vítor Proença, presidente da autarquia do Sabugal, em declarações à agência Lusa.

"O "Sabugal Presépio" vai ter também outro figurino, com outra disposição e um novo percurso, para introduzir alguma novidade para quem nos visita", acrescentou.

Foto nelson garrido

Com esta iniciativa, que se prolonga até 7 de Janeiro de 2025, o município raiano quer "aliar tradição e inovação", numa viagem sensorial que pretende contribuir também para uma reflexão sobre a sociedade actual.

"Mudança, história, família, identidade, amor, desigualdade, urgência, guerra, recursos, quietude, urbe, comunidade, terra, frenesim, ruralidade, populismo, memória, empatia, actualidade, democracia, cultura e sustentabilidade" são os temas sobre os quais os visitantes são chamados a reflectir.

O presépio é complementado com um mercadinho de Natal, tasquinhas, concertos, uma pista de gelo ecológica, animação de rua e infantil, uma exposição de eco-bonecos de neve e iluminação natalícia, e passeios de charrete entre a zona histórica e o presépio.

Foto nelson garrido

"Voltamos a ter uma tenda, com cerca de mil metros quadrados, para acolher os expositores de produtos locais, quatro restaurantes, artesanato e o palco para receber os espectáculos de grupos locais aos fins-de-semana", adiantou Vítor Proença.

Tal como nas edições anteriores, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho foram desafiadas a produzir presépios e árvores de Natal com materiais recicláveis, que vão estar patentes na Rua 5 de Outubro, no centro da cidade.

Foto nelson garrido

"Temos condições para voltarmos a ter muitos turistas este ano e mais atractividade ao longo deste mês, durante o qual também vamos divulgar o Madeiro de Penamacor, fruto de uma parceria em que promovemos os dois eventos", revelou o autarca.

"São eventos muito semelhantes e que deixam mais-valia no território. A ideia é a de que as pessoas façam este circuito e passem pelo Sabugal e Penamacor nesta quadra".

Foto nelson garrido

Segundo Vítor Proença, em 2023 o "Sabugal Presépio" recebeu cerca de 25 mil visitantes, contabilizados pelos dois sistemas de controlo instalados no recinto.

"É muito bom para o território e este ano pensamos superar essa fasquia, até porque também é uma altura em que há muitos emigrantes de regresso à terra Natal e obviamente contamos com os nossos vizinhos espanhóis", declarou.

"Aliás, fazemos uma campanha muito forte em Espanha, porque o turista espanhol gosta muito deste tipo de eventos".