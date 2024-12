Depois das cheias, o regresso dos turistas: “Ver-te em Valência alegra o nosso coração”

Um mês após as cheias que arrasaram a região, Valência apela ao regresso dos turistas com uma campanha publicitária internacional. O objectivo passa por reactivar o sector e apoiar a economia local.

Pouco mais de um mês depois das chuvas torrenciais que arrasaram várias cidades do Leste e Sul de Espanha, provocando 222 mortes e estragos avultados, Valência, uma das localidades mais afectadas, procura voltar à normalidade, apelando ao regresso dos turistas, sector crucial para a economia da cidade.

“Ver-te em Valência alegra o nosso coração” é o mote da campanha publicitária internacional lançada pela Fundação Visit Valência com o objectivo de “revitalizar o turismo” e “reactivar e impulsionar a economia local e o consumo em restaurantes e lojas” da cidade, anunciam em comunicado.

“Queremos mostrar ao mundo toda a nossa energia, o que somos, as nossas tradições, a nossa gastronomia, a nossa cultura e, acima de tudo, que continuamos aqui, de pé, e mais orgulhosos do que nunca do nosso povo, da hospitalidade e da solidariedade dos valencianos”, sublinha a presidente da Câmara Municipal de Valência, María José Catalá, citada na nota de imprensa.

A campanha “procura recuperar a atractividade da marca turística de Valência através de uma comunicação optimista, próxima e emocional” que não só destaca a riqueza histórica, cultural e gastronómica da cidade, como procura mostrar como visitá-la pode ser “uma experiência gratificante para o viajante e para quem o recebe”, “agora ainda com mais razões”.

“Valência está actualmente imersa num processo de recuperação no qual o turismo desempenha um papel fundamental”, reforça o comunicado. “Cada visita, reserva de restaurante e estadia em hotel não só proporciona uma experiência única num destino conhecido pela sua história, cultura e gastronomia, como também contribui directamente para o reforço da economia local. Cada acção turística acelera a recuperação de famílias e empresas, ajudando a restaurar empregos, a dar esperança e a mostrar ao mundo a resiliência da cidade.”

Um dos anúncios da nova campanha Visit Valencia Um dos anúncios da nova campanha Visit Valencia Fotogaleria Um dos anúncios da nova campanha Visit Valencia

Ao longo de seis semanas, a iniciativa vai contar com “mais de 50 acções em 22 países da Europa, América e Ásia”, incluindo publicidade em outdoors, metropolitanos e autocarros, conteúdos na imprensa estrangeira, eventos, publicações nas redes sociais, entre outros, naquele que é “o maior orçamento da história da Fundação Visit Valência para uma acção com estas características”, num investimento de 1,5 milhões de euros.

A Visit Valência é uma fundação sem fins lucrativos que tem como objectivo gerir a estratégia e promoção da cidade no sector do turismo, “com uma abordagem profissional e transversal que combina interesses públicos e privados”, na qual participam as principais entidades governativas e empresariais do sector na cidade.