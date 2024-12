Das águas de Dezembro para o prato: eventos gastronómicos a saborear este mês

As ementas pedem o fiel amigo, de preferência com os azeites. Mas nem tudo o que vem à rede é bacalhau. Também há salmão, polvo e marisco até à raia.

Sapateira ou gravlax? É no Seixal

Entre uma terrina do mar e uma massa de sapateira, vão lulas à Andaluzia, um polvo à alentejana e um risotto de limão siciliano com vieiras, sem esquecer as muitas delícias em que o bacalhau anda metido: caril, pastéis, filetes, num carpaccio ou à Telheiro. São exemplos do muito que dá à costa da Festa da Gastronomia do Município do Seixal.

Fazem parte das ementas dos 17 restaurantes que participam na 20.ª edição – e respectivo concurso gastronómico – que está a decorrer desde 10 de Novembro e até 15 de Dezembro.

O programa inclui também um concurso de doçaria, experiências vínicas, workshops e demonstrações culinárias como a que acontece no sábado, dia 7: às 15h, no recinto da Aldeia Natal, os chefs Frederico e Marcelo conduzem um showcooking de cozinha internacional onde se pode confeccionar e provar gratuitamente ceviche peruano e gravlax escandinavo.

De mais perto vem o município convidado deste ano: Palmela, com seus vinhos, sopa caramela, queijos e outros produtos regionais.

A festa é organizada pela autarquia seixalense, tendo como parceiros a Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal e a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

Entre cá e lá, a 40 na raia

E agora, Sabores da Raia. Não, não se trata do peixe de corpo achatado, mas da raia que é sinónimo de território de fronteira. Há uma iniciativa que convida a atravessar essa linha imaginária que separa mas também une Portugal e Espanha, para “provar menus elaborados com receitas antigas” dos dois países. Mais concretamente do Centro e de Porto e Norte, do lado de cá; de Castela e Leão, do lado de lá.

Juntas e com organização rotativa – este ano é da espanhola Junta de Castela e Leão, para o ano será de Porto e Norte de Portugal e em 2026 será do Centro –, as regiões propõem visitas a um total de 40 restaurantes que, até 9 de Dezembro, se encarregam de levar a cabo a nota de intenções. Em matéria de peixe e afins, as propostas podem ir de um bacalhau à fronteira da paz em Vilar Formoso até um arroz de polvo caldoso em Salamanca.

Fundão num bom e azeiteiro festival

Não muito longe está o Fundão, pátria de boas cerejas e terra fértil em cogumelos, mergulhado noutro produto da terra. Seja prato ou sobremesa, salgado ou doce, tudo tem direito a azeite no 21.º Festival da Tibórnia, que se realiza de 7 a 22 de Dezembro.

A receita original, do pão torrado embebido em azeite novo (também chamada tiborna), convive com amêijoas à Bulhão Pato, bacalhau à lagareiro, polvo fervido em azeite novo e sua açorda, bacalhau confitado com cogumelos e presunto, pregado grelhado e outras iguarias. Isto nos nove restaurantes aderentes. É que também há meia dúzia de pastelarias a adoçar o roteiro com filhoses, bolo de azeite, biscoitos e outras gulodices.

Foto Festival da Tibórnia DR

Mais azeite novo em Évora

De olhar posto na planície também se avista, em Évora, um Festival do Azeite Novo. É obra do CEPAAL - Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, que assim pretende ir “aproximando produtores e consumidores através da celebração do património olivícola nacional a partir do coração do Alentejo”.

A segunda edição tem lugar nos dias 6 e 7 de Dezembro, entre o Palácio D. Manuel e o mercado municipal. É aqui que o chef André Cabrita ensina a fazer migas gatas com bacalhau, num showcooking agendado para sábado, às 9h (gratuito, mediante inscrição).

Os apreciadores podem ainda contar com uma conferência, uma feira, visitas de campo a olivais e provas de azeite, sem esquecer os sete restaurantes da cidade-museu que se prontificam a servir a ocasião com sopa de cação, bacalhau no forno com crosta de broa, gambas com malaguetas e polvo à chef, entre outras sugestões.

Em Porto de Mós, a aposta tripla

Bacalhau, azeite e broa. É nesta combinação, perfeita para os paladares da quadra, que assenta o festival gastronómico que Porto de Mós leva a bom porto entre 7 e 25 de Dezembro. Pode ainda ser jovem na agenda gastronómica – vai na quarta edição –, mas está bem enraizado em pergaminhos antigos.

Como frisa a autarquia organizadora na nota de imprensa, tem o duplo objectivo “de valorizar e divulgar o bacalhau, tão tradicional da gastronomia portuguesa, mas também da época natalícia, promovendo a culinária como património cultural e os estabelecimentos de restauração locais como espaços de degustação e valorização dos sabores e saberes tradicionais”.

A missão, inserida na programação Natal Encantado, é entregue a 14 estabelecimentos, alguns mais fiéis à composição original – guarnecida por batata a murro, migas, couves –, outros a propor bacalhau à Brás, à lagareiro ou à moinhos velhos, e outros ainda a arriscar numa bruschetta ou mesmo nuns cannelloni.

Aulas de sonho(s) em Setúbal

E já que falamos em Natal, fica o presente de Setúbal: sessões de cozinha ao vivo no coreto da Avenida Luísa Todi, todos os sábados e domingos, às 16h, até dia 15 de Dezembro, dados por chefs locais. Envoltas na atmosfera festiva de Setúbal Natal – programação onde são a novidade do ano –, estão abertas a 30 cozinheiros, com o preço das inscrições nos 3 euros.

Na próxima, dia 7, cabe ao chef Mauro Loureiro, do Sóce, mostrar como se faz bacalhau com molho "marlo" e sonhos com redução de moscatel. Recomendamos também a de dia 15, em que Fernanda Rodrigues e Nurbay Ismael traduzem o programa municipal Nosso Bairro, Nossa Cidade em sabores de caril de caranguejo, mousse de malambe e kiri. Bom apetite e... Boas festas!