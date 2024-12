Descobrir a cultura e a ciência, sentado no sofá? Aqui é possível.

Já imaginou ter acesso ao conteúdo de que mais gosta num só lugar, onde quer que esteja? Hoje em dia, grande parte da nossa vida é passada online. Quanto maior for a portabilidade, maior é a facilidade de levarmos os temas de que mais gostamos connosco para todo o lado e aceder-lhes a qualquer altura. É precisamente a pensar nessa “reunião” perfeita e portátil que a Fundação ”la Caixa”, em colaboração com o BPI, acaba de ser apresentado em Portugal a plataforma online, gratuita, especializada em cultura e ciência, a CaixaForum+.

Lançada no final de 2022, em Espanha, esta plataforma surge com o propósito de preencher uma lacuna na oferta audiovisual de não-ficção. Tem como missão tornar-se na plataforma de referência no mundo cultural e na divulgação científica, na Península Ibérica. Objectivo esse que fica agora concluído com a chegada a Portugal. Aqui, os subscritores poderão encontrar mais de 500 conteúdos, como séries, documentários, concertos e óperas, sobre arte, cinema, música, teatro, literatura, pensamento, história, arquitectura, design, ciências da vida e ciências físicas. Tudo isto à distância de um simples click.

Rigor, acessibilidade, divulgação, singularidade e universalidade são os princípios basilares através dos quais a Fundação ”la Caixa” tem definido a sua actividade cultural. São também eles que, agora, cimentam esta nova plataforma onde o denominador comum de todo o catálogo é a qualidade. Seja para o utilizador que procura conteúdos mais especializados ou para aquele que se interessa por diversas disciplinas, a variedade da oferta será útil para todos os gostos. No fundo, o objectivo primordial passa por entregar estes conteúdos a qualquer pessoa que se interesse por cultura e/ou ciência, dando-lhe a oportunidade de ampliar o seu conhecimento, independentemente do lugar onde se encontra.

Importa referir que esta é uma plataforma multidispositivo. Ou seja, o seu conteúdo pode ser visualizado no telemóvel ou tablet, através da aplicação disponível na App Store (iOS) ou no Google Play (Android); Smart TV, com as aplicações nativas ou através de AirPlay ou Chromecast; ou num web browser. Chega agora a Portugal com uma versão totalmente em português, tanto no website como nas aplicações, com os conteúdos legendados no mesmo idioma. Estes dividem-se em três tipos: Originais CaixaForum+, produções próprias e exclusivas da plataforma e, ainda, um catálogo de produções em colaboração com as principais instituições culturais do país.

Acabado de chegar ao mercado português, o serviço de streaming CaixaForum+ tem uma oferta variada de documentários, séries e também espectáculos como teatro ou ópera.

O Museu Nacional do Prado, o Guggenheim Bilbao, o British Museum, o Teatro Real e o Festival In-Edit são algumas das instituições que já colaboram com o projecto e cujo conteúdo estará, pela primeira vez, disponível de forma online em Portugal. Com este lançamento, juntam-se à lista instituições culturais de renome como a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação de Serralves, a Casa da Arquitectura, a Casa da Música Porto e o Museu Nacional de Arte Antiga, com conteúdos a serem disponibilizados durante os próximos meses. Além disso, a CaixaForum+ Portugal também colaborará com festivais consagrados no país, na área do cinema documental como o Doclisboa, o Porto/Post/Doc: Film & Media Festival e outros festivais como o FIMM - Festival Internacional de Música de Marvão. Estas colaborações vêm reforçar um duplo objectivo que faz parte da gene da plataforma: ser um agregador único de conteúdos culturais e, ainda - fruto do apoio da Fundação “la Caixa” -, fomentar a co-produção de novos projectos.

CaixaFórum+: um mundo de possibilidades. Foto Nesta plataforma não existem limites. No conforto do seu sofá, poderá ver o mundo como Van Gogh, no documentário “Van Gogh, dois meses e uma eternidade”e, até, aventurar-se numa expedição com a ajuda do documentário “Açores. Oásis atlântico”. Poderá também sentir a paixão pela arte, com o documentário “Peggy Guggenheim. Art Addict”, ou descobrir o impacto da tecnologia na música, através do “From Vinyl to Camila”.

Seja amante de arte ou aficionado por Ciência, na CaixaForum+ poderá cruzar-se com nomes como Joan Miró, Tamara de Lempicka, Georgia O'Keefee, Marina Abramovic e Mark Rothko; cientistas e pioneiros como Lynn Margulis, Jane Goodall e Hedy Lamarr; escritores como Paul Auster, Truman Capote e Tennessee Williams; e figuras-chave da música e das artes do espectáculo como Rudolf Nureyev e Leonard Bernstein. Se o que procura é experienciar a alegria de um concerto, mas em casa, saiba que poderá assistir aos concertos de Ennio Morricone, Chick Corea, Marin Alsop, Cecilia Bartoli, Gustavo Dudamel e Bobby McFerrin, mas não só!

Como vê, nem mesmo o “ter de sair de casa” é desculpa para não consumir conteúdos de qualidade e enriquecer-se a assistir àquilo de que mais gosta. No conforto do seu sofá, será possível sentir-se um verdadeiro artista! Veja tudo, aqui.