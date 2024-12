Pinto da Costa recebe alta médica após cirurgia ao fémur

Ex-presidente do FC Porto deixou Hospital da CUF para prosseguir a recuperação em casa.

O ex-presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, de 86 anos, recebeu esta sexta-feira alta médica, tendo regressado a casa para prosseguir a recuperação junto da família. O antigo dirigente tinha sido submetido a uma cirurgia ao fémur no hospital da CUF, no Porto, onde permaneceu internado nos últimos dias.

Ainda no hospital, onde recebeu as visitas de Ramalho Eanes e André Villas-Boas, Pinto da Costa gravou uma emocionada mensagem de agradecimento a todos os que o apoiaram nesta fase difícil.