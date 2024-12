“Bully”. “Traidor”. A agressividade tomou conta do discurso na Fórmula 1

A temporada de Fórmula 1 de 2024 termina no domingo, em Abu Dhabi, e o campeão mundial já está decidido, mas, fora da pista, os níveis de agressividade nunca estiveram tão elevados. “Traidor”, “perdedor”, “bully”, “patético”, tem havido adjectivos e insultos para todos os gostos. Os protagonistas? O detentor do título, Max Verstappen, e um dos muitos adversários no pelotão, George Russell. O rastilho para a troca de mimos foi o incidente no Grande Prémio (GP) do Qatar, mas a animosidade já vem de trás.

