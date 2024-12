Sarab, um grupo jazz-rock-árabe na abertura da Festa do Jazz

O sexteto franco-sírio estreia-se em Portugal esta sexta-feira, na primeira noite do festival, a decorrer até domingo no CCB, Lisboa. Música apostada em criar pontes.

O primeiro concerto dos Sarāb em Portugal será o último da sua vida actual. Tudo mudará depois. Porque a banda franco-síria, nascida do encontro entre a cantora Climène Zarkan e o guitarrista Baptiste Ferrandis, uma mescla de jazz, rock e música árabe, tocará o seu derradeiro concerto enquanto sexteto. O trombonista Robinson Khoury está de saída e o futuro, garante o duo fundador, “será mais rock”. Será, portanto, uma ocasião perfeita para descobrir um grupo que se tem destacado na cena francesa, no contexto específico da Festa do Jazz – serão eles os protagonistas do concerto de abertura de um festival que decorrerá entre esta sexta-feira e domingo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.