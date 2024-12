Nuno Júdice e Micheliny Verunschk são os vencedores do Prémio Oceanos

Uma Colheita de Silêncios, do poeta português que morreu em Março, venceu na poesia. Caminhando com os Mortos, da escritora brasileira, foi galardoado na categoria de prosa.

Uma Colheita de Silêncios, do poeta português Nuno Júdice (1949- 2024), é o vencedor na categoria de poesia do Prémio Oceanos 2024. Este livro, publicado pela Dom Quixote, já tinha sido inscrito no prémio Oceanos e distribuído pelo júri para ser avaliado quando o escritor português morreu em Março deste ano. Tal como dita nestes casos o regulamento, a obra manteve-se entre as candidatas ao prémio. Caminhando com os Mortos, da escritora brasileira Micheliny Verunschk, venceu na categoria de prosa e foi editado no Brasil pela Companhia das Letras.

O anúncio dos vencedores do Oceanos – Prémio de Literatura em Língua Portuguesa aconteceu numa cerimónia realizada nesta quinta-feira, no Itaú Cultural, em São Paulo, no Brasil com transmissão pela Internet. O prémio para cada vencedor é de 150 mil reais (cerca de 24 mil euros).

Selma Caetano, directora da Oceanos Cultura, e Manuel da Costa Pinto, um dos curadores do prémio, apresentaram a cerimónia que teve ainda a participação do músico Romulo Fróes que apresentou as dez obras finalistas através de canções acompanhado pelos músicos Luiza Brina e Rodrigo Campos.

O prémio é atribuído a livros escritos e publicados em língua portuguesa em qualquer lugar do mundo. Nesta edição houve 2619 livros inscritos.

Na categoria prosa, além da obra vencedora, eram também finalistas Certas Raízes, da autora portuguesa Hélia Correia (ed. Relógio D'Água); Os Infortúnios de um Governador nos Trópicos, do cabo-verdiano Germano Almeida (ed. Caminho/Leya); Outono de Carne Estranha, do escritor e linguista brasileiro Airton Souza e Meu Irmão, eu Mesmo, do escritor, dramaturgo e cineasta brasileiro João Silvério Trevisan.

Em poesia, as outras obras finalistas eram Criação do Fogo, do escritor moçambicano Álvaro Taruma; Limalha, do brasileiro Rodrigo Lobo Damasceno; Perder o Pio a Emendar a Morte, do poeta cabo-verdiano José Luiz Tavares e Uma Volta pela Lagoa, da poeta brasileira Juliana Krapp .

O romance Siríaco e Mister Charles do escritor cabo-verdiano Joaquim Arena, publicado em Portugal pela Quetzal, e a obra de poesia O Gosto Amargo dos Metais, da poetisa suíça naturalizada brasileira Prisca Agustoni, editado no Brasil pela 7Letras e pela editora Exclamação, foram os livros vencedores do Prémio Oceanos em 2023.