Fim-de-semana na TV: Tony, Notre-Dame renascida e um super-homem da vida real

CINEMA

Vidas Passadas

Nos Studios, sábado, 21h15

Nora saiu da Coreia do Sul para o Canadá aos 12 anos, deixando para trás o grande amigo Hae Sung. Os anos passaram e ela mudou-se para Nova Iorque, onde é uma dramaturga de sucesso e tem um casamento feliz com um americano. O amigo, por seu lado, manteve-se na Coreia, formou-se em engenharia mecânica e serviu como militar. Um dia, os dois retomam o contacto...

Estreado em Sundance e nomeado para os Óscares de melhor filme e argumento original, esta reflexão semi-autobiográfica sobre amor e destino é escrita e realizada por Celine Song. Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro dão vida às personagens.

No Limite do Amanhã

SyFy, sábado, 21h30

Thriller de ficção científica realizado por Doug Liman e inspirado na novela gráfica japonesa All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka e Yoshitoshi Abe. Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton e Lara Pulver ocupam os papéis principais.

A Terra foi invadida por alienígenas a que nenhuma força militar consegue fazer frente. Bill Cage é enviado em missão e acaba morto. Mas, no momento da morte, leva consigo um extraterrestre. Esse contacto transporta-o para uma dimensão que o faz morrer e ressuscitar vezes sem conta, o que abre a possibilidade de encontrar forma de destruir o inimigo.

Cristóvão Colombo - O Enigma

RTP2, sábado, 00h26

Em 2007, Manoel de Oliveira inspirou-se no livro Cristóvão Colon era Português, de Manuel Luciano da Silva e Sílvia Jorge da Silva, para evocar de forma romanesca a façanha do navegador mostrando que ele era afinal português, nascido na vila alentejana de Cuba, e que por isso deu esse nome à maior ilha que encontrou no mar das Antilhas.

O Segredo dos Seus Olhos

Cinemundo, domingo, 13h30

A vida de Claire, procuradora do Ministério Público, e de Ray e Jess, agentes do FBI, é abalada quando descobrem que a filha de Jess é a última vítima do assassino em série que perseguem há meses. O culpado nunca é encontrado e o caso é arquivado. Treze anos depois, Ray encontra uma pista que pode finalmente desvendar o crime. Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts dão vida a este remake norte-americano, realizado por Billy Ray, da oscarizada obra do argentino Juan José Campanella.

Liga de Cavalheiros Extraordinários

AXN Movies, domingo, 14h

Allan Quatermain (Sean Connery) lidera uma legião de super-heróis: o Capitão Nemo, a vampira Mina Harker, o homem invisível Rodney Skinner, o agente Sawyer dos serviços secretos, o imortal Dorian Gray e o Médico e o Monstro. A equipa dirige-se a Veneza para evitar que um louco chamado Fantom sabote a conferência dos líderes mundiais. A partir daí, é uma corrida contra o tempo. Stephen Norrington realiza esta adaptação da banda desenhada de Alan Moore e Kevin O’Neill.

O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel

Biggs, domingo, 20h

Para muitos, esta quadra vem com um ritual: rever as oscarizadas adaptações ao cinema, realizadas por Peter Jackson, da trilogia de culto escrita por J.R.R. Tolkien. O Biggs satisfaz-lhes o desejo – e com as versões alargadas.

A aventura inicia-se com a formação d’A Irmandade do Anel, que tem a missão de ajudar o hobbit Frodo Baggins a impedir que uma jóia poderosa e maligna caia nas mãos erradas. As batalhas contra as forças obscuras continuam daqui a uma semana, n’As Duas Torres; as derradeiras provações ficam para O Regresso do Rei, no domingo seguinte.

SÉRIE

Tony

TVI, 21h50

Prime Video, sábado, streaming

Estreia. Do sonho de menino às maiores salas esgotadas, esta é a história do filho de Armadouro, Pampilhosa da Serra, que emigrou para França e se tornou um dos músicos portugueses mais bem-sucedidos. Fruto da parceria TVI/Prime Video, a minissérie conta quatro episódios, debitados semanalmente no canal generalista e de uma assentada na plataforma de streaming.

Gabriel Conde, Duarte Estrela e Carlos Félix dão vida ao cantor em três idades. Bárbara Lourenço, Cleia Almeida, Custódia Gallego, Duarte Grilo, João Lagarto e Miguel Bogalho juntam-se ao elenco. Tony é uma criação de Miguel Simal e João Félix, com realização de Carlos Dante.

Tony DR Tony DR Tony DR Tony DR Fotogaleria Tony DR

Super/Man: A História de Christopher Reeve

Max, domingo, streaming

Estreia. Realizado por Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, é um retrato de Christopher Reeve (1952-2004), o actor que vestiu o fato de Super-Homem no cinema mas que foi na vida real que se tornou um exemplo de heroísmo. Depois do acidente a cavalo que o deixou tetraplégico, em 1995, Reeve protagonizou uma verdadeira história de força, resiliência e activismo, aqui contada com a ajuda de familiares, amigos e pares (Glenn Close, Susan Sarandon, Jeff Daniels, Whoopi Goldberg e outros).

Imagens de arquivo combinam-se para lembrar palavras do próprio actor, bem como feitos relativos à investigação e legislação para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. O documentário foca-se também no amor e na dedicação da mulher, Dana Reeve, e não esquece a relação de amizade profunda com Robin Williams nem a impressão que deixou no realizador Richard Donner.

A Torre de João Abel Manta: O Imaginador

RTP2, domingo, 2h34

Este documentário do músico e actor Laurent Filipe com Paula Castelar é sobre João Abel Manta (n.1928, Lisboa), o arquitecto, cartoonista e ilustrador que foi um grande opositor ao Estado Novo.

MÚSICA

O Renascimento de Notre-Dame - Concerto de Reabertura

RTP2, sábado, 22h01

Cinco anos após o incêndio e muito trabalho de restauro depois, a icónica catedral parisiense volta a abrir portas. Neste domingo, começa a receber o público; no sábado, acolhe as cerimónias oficiais inaugurais. O momento, revestido de grande grande importância simbólica, passa por rituais litúrgicos – orações, bênçãos, cânticos, o “acordar do grande órgão”... – e por um espectáculo musical em vários tons. É este que a RTP2 acompanha.

Apresentado por Stéphane Bern, conta com a Orquestra Filarmónica da Rádio França, dirigida pelo maestro Gustavo Dudamel, o pianista chinês Lang Lang, a soprano sul-africana Pretty Yende e o tenor francês Benjamin Bernheim. A dar voz à ocasião estão também Clara Luciani, Vianney, Angélique Kidjo, Hiba Tawaji e Garou, que se fez estrela como Quasimodo no musical Notre-Dame de Paris.

Manuel Faria - Out of Office

RTP2, domingo, 23h08

Registo do processo criativo por detrás de Noites Acordadas (2024), o primeiro álbum a solo de Manuel Faria, músico, teclista, compositor e co-fundador dos Trovante. Resultou de um desejo antigo de falar de histórias, personagens ou locais que o marcaram através do piano, e contou com convidados como Rui Veloso, Frankie Chavez ou Wei-Kang Wang no erhu (violino tradicional chinês).

TEATRO

Eu Sou Clarice

RTP2, sábado, 3h06

A autora e encenadora Rita Calçada Bastos lança-se à vida e obra da escritora Clarice Lispector e entrega a interpretação a Carla Maciel. Estreado em Outubro de 2021, no São Luiz (Lisboa), este solo é o segundo espectáculo de uma trilogia iniciada com Se Eu Fosse Nina e terminada com À Procura de Chaplin.

INFANTIL

Miraculous World: As Aventuras de Ladybug em Londres, a Corrida Contra o Tempo

Disney Channel, sábado, 10h40

Em estreia, mais uma aventura especial da joaninha-heroína pelo mundo. Depois de ter andado por Nova Iorque, Xangai e a sua Paris natal, vai agora a Londres evitar que a sua identidade secreta seja revelada por “um oponente misterioso que viaja no tempo”, desvenda o Disney Channel.

Planeta Willy (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Filme de animação para os mais pequenos, com realização do francês Eric Tosti, e com as vozes de Rui Unas e Isaac Carvalho na versão lusa.

O pequeno Willy viaja com os pais numa nave quando, por causa de uma avaria grave, é colocado numa pequena cápsula de resgate e ejectado. Ao aterrar num planeta desconhecido, o rapaz fica à guarda de Buck, um robô de sobrevivência, criado especificamente para o manter vivo até alguém o localizar e resgatar. Enquanto isso não acontece, os dois vão explorando o local, descobrindo lugares e seres maravilhosos.