Cabemos todos dentro destes desenhos de André Ruivo

Com o livro Vida de Artista entramos-lhe em casa, cruzamo-nos com os seus vizinhos, agarramos nos seus cartazes. Irónico e melancólico, o mundo de André “cartoonista” Ruivo vale mesmo a pena.

O bairro é o seu mundo e a casa, o seu centro. É a partir dela que desenha, muitas vezes sentado no sofá a ver nascer o sol entre os ciprestes para lá da janela da sala. É por isso que entre as pessoas que aparecem no seu mais recente livro, Vida de Artista, estão os vizinhos e os empregados ou donos de café com quem se cruza sempre que sai à rua (também lá estão o dito sofá e a dita janela).