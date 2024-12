Uma empresa aeroespacial portuguesa anunciou esta sexta-feira a instalação e activação de um telescópio óptico no Chile. Chama-se Neuraspace, está sediada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, e procura ser uma referência internacional no que diz respeito à gestão do tráfego espacial.

