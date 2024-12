COP29: um acordo tímido a pensar já em Belém

A 29.ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (COP29) terminou na última semana de Novembro. Após um início conturbado, a COP trouxe alguns resultados positivos, embora poucos sintam razões para celebrar.

Desde o anúncio, surgiram discussões sobre a integridade das negociações. O Azerbaijão tem uma economia fortemente dependente do petróleo, o que não se alinha ao papel do anfitrião na presidência das negociações e levanta questões sobre possíveis conflitos de interesse. Receia-se que países com economias baseadas no petróleo a presidir à COP comprometam a objectividade e eficácia das políticas climáticas, já que interesses económicos frequentemente conflituam com medidas de descarbonização. Além disso, a presidência do anfitrião molda políticas, agendas, debates e prioridades.

Estes receios foram mitigados na primeira semana com o acordo para operacionalizar o artigo 6.º do Acordo de Paris, estabelecendo um quadro internacional para o mercado de créditos de carbono. Esta estratégia, já vista na COP28 no Dubai, visava garantir uma vitória inicial. Contudo, o principal resultado deste ano foi o compromisso de triplicar o financiamento para países em desenvolvimento para 300 mil milhões de dólares anuais. Porém, aponta-se que são necessários 1300 mil milhões anuais, o que gerou tensões em grupos junto dos países menos desenvolvidos dos pequenos estados insulares, que abandonaram as sessões de debate. A versão final do acordo foi anunciada no domingo, mais de 35 horas após o prazo oficial, com críticas de países como Nigéria e Índia.

Outro dos pontos na agenda foi a concretização dos objectivos de eliminação gradual dos combustíveis de energia fóssil, já incluída no documento final da COP anterior. No entanto, com esforços mínimos da presidência em resolver este tema e com a resistência de países mais ligados ao petróleo, esta discussão foi adiada para o próximo ano.

Há dois pontos positivos a destacar: o aumento da transparência na monitorização dos progressos dos países em relação às metas climáticas, definindo-se a elaboração de um relatório de progresso em 2028 e revisão em 2035, garantindo alinhamento e responsabilização dos países nas suas contribuições climáticas. A COP também deu novo impulso aos Planos Nacionais de Adaptação, focados nos países menos desenvolvidos e estados insulares, fortalecendo a resiliência de infra-estruturas e práticas agrícolas, essenciais para enfrentar os crescentes desafios climáticos.

Estes não são resultados que transformam radicalmente a política climática, mas são o possível. Alguns dirão que falta coragem, outros argumentarão a ausência de uma visão comum. Sem uma visão integrada, será difícil alcançar mais do que resultados tímidos e declarações redondas. Na nossa perspectiva, a eficácia da política climática deve basear-se em duas premissas fundamentais: assegurar que se considerem os interesses de blocos económicos específicos e garantir que as medidas de sustentabilidade reforcem a competitividade.

Mais do que perseguir um consenso global (quase impossível), é crucial adoptar uma abordagem que reconheça diferenças regionais e desafios específicos de cada bloco económico. Focarmo-nos nos interesses regionais permite alinhar esforços climáticos às dinâmicas políticas e económicas, como acordos comerciais e políticas regionais, facilitando a definição de padrões de energia limpa e mecanismos de financiamento conjunto. Assim, alcançam-se compromissos de forma mais ágil, metas realistas e implementação adaptada às necessidades locais. Políticas que consideram estas especificidades promovem maior adesão e eficácia. Este foco evita percepções de penalização económica e estimula sectores estratégicos a inovar de forma sustentável.

Como agentes de sustentabilidade, temos um papel crucial em pressionar os governos para adoptarem políticas eficazes que reflectem os acordos estabelecidos

Adoptar esta abordagem cria exemplos regionais bem-sucedidos que podem ser replicados globalmente. A transição energética europeia, por exemplo, pode inspirar outros blocos com desafios semelhantes. Mais importante, ao tornar a sustentabilidade uma vantagem competitiva, promove-se a adopção mais ampla de práticas sustentáveis, mobilizando a economia além de esforços isolados. Para serem bem-sucedidas, as políticas climáticas devem ser ambientalmente robustas e economicamente viáveis, transformando a sustentabilidade num motor de inovação e crescimento. Assim, a transição sustentável torna-se uma escolha ética e estratégica.

É, aliás, para a COP30, a realizar-se em Belém, Brasil, que todos os olhos estão virados. Depois de anos seguidos de presidências com claros conflitos de interesse que, para muitos, descredibilizaram o modelo de funcionamento das COP, Belém surge como promessa de mudança, num contexto económico e geopolítico totalmente imprevisível. Uma nova administração americana mais hostil ao tema, o prolongar da guerra na Europa, uma possível recessão na Alemanha, marcarão sem qualquer margem de dúvida a COP30. Contudo, a urgência climática torna cada vez mais evidente a necessidade de tomar decisões sobre o clima. O ano de 2024 deverá ser o primeiro em que o aumento da temperatura média global fica acima de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais – limite considerado por muitos como o máximo aceitável para minimizar os impactos das alterações climáticas.

Todos reconhecemos a importância de transformar os compromissos climáticos em acções concretas. Como agentes de sustentabilidade, temos um papel crucial em pressionar os governos para adoptarem políticas eficazes que reflectem os acordos estabelecidos. É essencial que trabalhemos juntos para garantir que a promessa de mudança em Belém se torne uma realidade palpável e eficaz.

