Vinte anos após extinção na natureza, os corvos-do-havai regressaram a Maui

São cinco dos últimos sobreviventes da espécie e regressaram há poucas semanas ao seu habitat natural. Mais de duas décadas depois de terem sido considerados extintos em estado selvagem, cinco corvos-do-havai foram libertados pela primeira vez na ilha havaiana de Maui depois de terem estado sob o cuidado de especialistas de um dos mais importantes jardins zoológicos do mundo, o Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos.

Estes cinco exemplares — duas fêmeas e três machos — são a última esperança para a preservação desta espécie na Terra. Nos anos 90, havia apenas 20 corvos-do-havai no mundo e a espécie chegou mesmo a ser considerada extinta quando, em 2002, deixou de ser encontrada em estado selvagem no Havai, o único local do planeta onde vive. Todos os corvos estavam ao cuidado de particulares ou em instituições.

Até que, através da Aliança da Vida Selvagem,​ um programa colaborativo liderado pelo jardim zoológico, a população de corvos-do-havai voltou a aumentar. Actualmente são 110 os corvos contabilizados no planeta, quase seis vezes mais do que há 30 anos, mas havia um problema que continuava por solucionar: nenhum deles vivia na densa e verdejante floresta tropical​ a que pertenciam.

Era importante devolver alguns destes corvos à natureza porque eles são essenciais para o Havai: "Ao voarem de árvore em árvore, estes corvídeos dispersam sementes que ajudam a cultivar novas árvores e a restaurar florestas nativas. Ao fazer isso, também ajudam a fornecer comida e abrigo a outros animais selvagens indígenas que compartilham a sua ilha. A própria presença apoia e até mesmo propaga a rica biodiversidade do ecossistema", explicou o Zoológico de San Diego.

A operação para a reintrodução dos corvos no habitat natural começou meses antes de esvoaçarem pela primeira vez na Reserva Florestal de Kipahulu. Os cinco corvos escolhidos foram colocados num grupo social com outros animais no Centro de Conservação de Aves de Maui, para aprenderem a construir relações e compreenderem que dependem das outras espécies para sobreviver. Enquanto isso, os especialistas observavam como é que se comportavam junto a predadores e como é que procuravam alimento.

A seguir, as cinco aves foram transferidas para um aviário em Haleakala para que se adaptassem à flora e à fauna da floresta onde viriam a habitar. O regresso a casa aconteceu a 11 de Novembro: os corvos-do-havai foram "introduzidos com sucesso" e "espalharam as boas novas do seu retorno em cada cantar distinto". Embora livres, continuarão a ser monitorizados para que sirvam de exemplo à preservação de outras espécies.

"Esta reintrodução é uma história de sucesso para as nossas equipas e um passo esperançoso para o futuro da conservação dos corvos-do-havai", considerou a Aliança: "É um futuro com a promessa de aumento de populações no seu habitat nativo. Para os ecossistemas, é um futuro onde as florestas havaianas estão a prosperar. E para as comunidades locais é um futuro onde um amigo há muito perdido está finalmente de regresso a casa."