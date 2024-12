Antes e depois: imagem de satélite mostra impacto das cheias de Valência no Parque de Albufera

Alteração da cor da água confirma a contaminação de uma das zonas húmidas costeiras com maior biodiversidade da Europa: o Parque Natural de Albufera. A imagem foi captada por um satélite do Copérnico.

Já o sabíamos. O Parque Natural de Albufera, uma das reservas de zonas húmidas costeiras mais biodiversas da Europa, está poluída com toneladas de resíduos plásticos, carros destruídos e produtos farmacêuticos arrastados pelas cheias que assolaram a região de Valência, no sudeste de Espanha, no final de Outubro.

A lagoa de Albufera está agora inundada de frigoríficos, latas de gasolina, bolas de futebol e outros destroços. Este reservatório natural de água doce alberga pelo menos 372 espécies de aves e peixes ameaçados. É o caso, por exemplo, da carpa-dentada Valencia hispanica, uma espécie endémica classificada como “vulnerável” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).

Agora, as imagens do Copernicus Sentinel-2 adquiridas em 26 de Novembro de 2023 e 30 de Novembro de 2024 comprovam a tragédia para os mais incrédulos. "Lar de mais de 372 espécies de aves e de peixes de água doce ameaçados de extinção, a qualidade da água do Parque deteriorou-se significativamente após as inundações desastrosas que afectaram a região de Valência, em Espanha, no final de Outubro de 2024", diz a nota de imprensa do programa europeu de monitorização do clima e atmosfera Copérnico, divulgada esta sexta-feira.

"Na imagem de 2023, a lagoa apresenta a sua cor azul escura característica. Em contraste, a imagem de 2024 revela tons mais claros e turvos na água, indicativos de sedimentos e poluentes introduzidos pelas águas das cheias", explicam os cientistas adiantando que os dados dos satélites Sentinel "são fundamentais para monitorizar as inundações globais, fornecendo informações valiosas não só durante o evento em si, mas também na avaliação dos impactos a longo prazo nas comunidades e ecossistemas circundantes".