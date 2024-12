Presidente do INE soube que já não estava em funções no próprio dia

Também o director do Centro para a Economia e Inovação Social ficou “estarrecido” quando ouviu da ministra, num evento público, a notícia da fusão com o Centro de Competências para o Envelhecimento.

Não foi uma surpresa, mas também não deixou de o ser. O anterior presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), Francisco Lima, já tinha sido avisado de que seria substituído no cargo, mas só tomou conhecimento de que a resolução do Conselho de Ministros que formalizava a decisão já tinha sido publicada no próprio dia em que entrou em vigor. “Fui avisado por funcionários, enquanto tomava o pequeno-almoço. Quando cheguei ao INE já não era presidente, fui empacotar as coisas”, conta. Dois outros dirigentes de centros nacionais souberam que estes organismos iam ser fundidos pela televisão e num evento público.