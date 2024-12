PJ desmantela um dos maiores laboratórios de droga da Europa

PJ desmantelou um dos maiores laboratórios de droga da Europa. Funcionava na zona Oeste e é o maior do país. Sete homens foram detidos e quase 1500 kg de cocaína foram apreendidos.

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um dos maiores laboratórios de droga da Europa, que funcionava na zona Oeste em Portugal. Sete homens foram detidos no âmbito na Operação Pacoba, revelada esta quinta-feira, 5 de Dezembro, pela PJ. A operação resultou ainda na apreensão de cerca de 1500 quilos de cocaína, armas de fogo, dinheiro e várias viaturas. O grupo criminoso por trás da rede, "altamente organizado" e dedicado "à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu", foi desmantelado.

Em causa está uma rede de tráfico de estupefacientes em larga escala que dirigia o maior laboratório industrial de extracção, transformação e empacotamento de cocaína detectado em Portugal. É também um dos maiores a nível europeu. Quatro dos sete suspeitos detidos têm nacionalidade portuguesa, dois são colombianos e um é marroquino. Têm entre 29 e 56 anos.

A investigação surgiu depois de uma troca de informações com as autoridades policiais e judiciárias da Colômbia (Polícia Nacional), Espanha (Polícia Nacional) e de três forças norte-americanas: Drug Enforcement Administration (DEA), Homeland Security Investigations (HSI) e Customs and Border Protection (CBP).

Em Maio, na sequência dessa cooperação, a PJ já tinha apreendido um total de 986 quilos de cocaína, transportados num contentor marítimo proveniente da Colômbia que entrou no país pelo Porto de Setúbal. A droga vinha dissimulada no fundo das caixas de cartão onde se transportava um total de 20 toneladas de bananas. O caso resultou na identificação dos autores daquele crime, mas também de outros elementos do grupo.

A investigação culminou na emissão de 20 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, bem como de quatro mandados de detenção — todos cumpridos esta terça-feira, 3 de Dezembro. Num dos armazéns que foi alvo de buscas foi descoberto um laboratório industrial com cerca de 460 quilos de cocaína já processada e 32,5 quilos em processo de transformação. Três homens foram detidos em flagrante delito e as autoridades também apreenderam duas armas de fogo, uma prensa, equipamento laboratorial, elevadas quantidades de produtos químicos e uma elevada quantidade de dinheiro em numerário, descreveu a PJ em comunicado.

No total, e além dos sete detidos a Operação Pacoba resultou na "apreensão de 1478,5 quilos de cocaína, três armas de fogo, elevadas quantidades de dinheiro, várias viaturas ligeiras e pesadas e no desmantelamento do referido laboratório", prossegue o documento, que adianta ainda que a investigação ainda prossegue.