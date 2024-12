Acusado das mortes no Centro Ismaili diz que as vítimas o queriam matar

Começou o julgamento do homem de 30 anos acusado do homicídio de duas funcionárias do Centro Ismaili de Lisboa e declarado inimputável pelo MP.

Com um discurso escorreito, e aparentemente seguro e sem falhas, Abdul Bashir manteve do princípio ao fim do depoimento no primeiro dia do seu julgamento, que era ele quem estava em perigo quando matou Farana Sadrudin e Mariana Jadaugy que trabalhavam no Programa de Instalação em Portugal, para refugiados, no Centro Ismaili de Lisboa da Fundação Aga Khan.