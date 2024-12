Por falta de pagamento, quase metade dos imigrantes são rejeitados pela AIMA

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Em três meses, desde que a força-tarefa da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) começou a trabalhar para reduzir os 400 mil pedidos de residência em Portugal que estavam acumulados, mais de metade dos imigrantes já foi contactada. Mas o resultado não foi o previsto: grande parte deles não pagou as taxas exigidas para fazer a biometria e prosseguir com o processo.

Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, desde que a força-tarefa começou a funcionar, 113 mil pessoas foram atendidas e concluíram a biometria e a entrega de documentos. Outros 108 mil foram notificados, mas estão em vias de ter seu processo extinto. “Para estas pessoas da notificação, a maior parte pode ser rejeitada por falta de pagamento”, afirmou.

Ele disse que o número de rejeições não é definitivo. “Algumas pessoas, perante a notificação da rejeição, ainda podem fazer o pagamento”, explicou. E ressaltou que, se esses imigrantes pagarem as taxas a tempo, o processo vai prosseguir normalmente.

Segundo Leitão Amaro, neste momento, a força-tarefa está com capacidade de atender 5 mil pessoas por dia. “Foi um esforço enorme, uma transformação muito significativa na resposta do Estado. Conseguimos multiplicar por seis a capacidade de atendimento”, contabilizou.

Custos altos

Para a advogada Tatiana Kazan, há que se ter em consideração o custo do processo. “Estive na AIMA nesta quinta-feira (05/12), e um brasileiro que acompanhei pagou 56,80 euros (R$ 361) e um asiático, 397,90 euros (R$ 2.530)”, relatou.

Ela afirmou que o pagamento pode incluir três taxas diferentes. “É preciso pagar para a recepção e análise do processo, pela emissão do título de residência e a multa por ter ultrapassado o prazo de permanência como turista”, detalhou.

O valor da recepção e análise do processo varia, sendo mais baixo se o cidadão for dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que inclui o Brasil, e mais alto, se de outras localidades. A multa pode ir de 80 euros (R$ 509) até 700 euros (R$ 4.450).

Segundo Marcelo Rubin, advogado e sócio-diretor do Clube do Passaporte, não basta aumentarem os agendamentos. “Isso é positivo, mas é necessário ver o pós-atendimento. As pessoas precisam receber os cartões da autorização de residência. Sem isso, elas continuam no limbo”, disse.

Questionado sobre o número de brasileiros que tiveram o agendamento realizado e o número daqueles que não pagaram depois de notificados, a assessoria de imprensa do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros não respondeu.