Brasil será a grande estrela da Feira de Agricultura de Portugal em 2025

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O Brasil será a grande estrela da Feira Nacional de Agricultura de Portugal, marcada para junho de 2025, em Santarém. O país terá um dia dedicado a ele, além de um pavilhão instalado no evento pelo Ministério da Agricultura. Pelo menos uma centena de produtores rurais brasileiros deverá participar do evento com o intuito de ampliar o comércio entre os dois países e mapear investimentos em território luso.

O ministro brasileiro Carlos Fávaro já confirmou presença. O Brasil tem se aproximado de Portugal como parceiro preferencial e como porta de entrada para os produtos brasileiros na Europa. O governo português, por sinal, tem defendido com veemência o fechamento do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, pois acredita que o Velho Mundo tem muito a ganhar com a parceria entre as regiões, sobretudo num mundo polarizado entre Estados Unidos e China. Juntos, Mercosul e União Europeia têm mais de 750 milhões de consumidores.

Do lado do governo brasileiro, a feira será usada, principalmente, para tentar reduzir a percepção de que o agronegócio não está comprometido com a preservação ambiental. O sinal de alerta em relação a essa visão foi a crise provocada na França pelo presidente global do Carrefour, Alexandre Bompard, que, em apoio aos agricultores locais, afirmou que a rede de supermercados não compraria mais carnes do Mercosul porque os países da região — Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai — não cumprem normas ambientais tão rígidas quanto às europeias. Dias depois, ele acabou recuando e pedindo desculpas, mas o estrago já estava feito.

Falando a mesma língua

Secretário de Estado de Agricultura de Portugal, João Moura, diz que tem havido uma troca constante e profunda de conhecimentos entre técnicos brasileiros e portugueses da agropecuária. A meta, acrescenta ele, é que essa proximidade, “com todos falando a mesma língua”, leve à derrubada de eventuais barreiras que existam entre os dois países. Portugal, por exemplo, já pediu ao governo brasileiro que acelere o processo de liberação de vinhos portugueses nas alfândegas e que reduza os entraves para a entrada de azeites no país.

Brasil e Portugal assinaram um protocolo para incrementar o comércio bilateral durante o G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. A perspectiva é de que esse acordo seja aprofundado na Cimeira Luso-Brasileira, que será realizada em fereveiro próximo, em Brasília. Como anfitrião do encontro, o governo brasileiro está preparando as pautas de discussões e o agronegócio estará na linha de frente dos debates. “Para nós, é fundamental que nossas instituições possam, em conjunto, trocar experiências e partilhar pesquisas e conhecimento”, assinala o secretário português.