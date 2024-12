Bombeiros sitiaram Governo depois de terem sido toureados pelo Chega

O ano que teve quatro eleições na agenda — não parece possível, mas este ano tivemos eleições nos Açores, na Madeira, legislativas e europeias — aproxima-se do fim e já não temos muitas quintas-feiras pela frente. Hoje, há três temas no radar: dois são eleições, as presidenciais de 2026 e as autárquicas de 2025, o outro é bombeiros.

No caso dos bombeiros, esta semana marcaram um protesto com grande grande visibilidade e que não obedeceu à regra de avisar as autoridades. Consequentemente, o Governo acabou por suspender as conversações e o primeiro-ministro recusou negociar sob coacção. Neste episódio, conversamos sobre o impacto do protesto no apoio popular e num futuro acordo.

As presidenciais são um tema sobre o qual vimos opinando há várias semanas, mas sobre o qual também parece haver novidades a cada dia que passa. Desta vez foi Pedro Passos Coelho que achou por bem pôr-se fora da corrida. Mas será que é mesmo uma carta fora do baralho da política portuguesa? E Gouveia e Melo, que parece ser imbatível nas sondagens, vai baralhar assim tanto as contas?

Finalmente, recordamos o caso de Ricardo Leão, o autarca do PS de Loures que falou em despejos “sem dó nem piedade” para quem não cumprisse certas regras sociais e juntamos-lhe o caso mais recente de Alpiarça, onde a autarquia socialista aprovou por unanimidade cortar apoios sociais a filhos cujos pais tenham sinais exteriores de riqueza. Que PS é este? Corremos o risco desta queda para o populismo nas autárquicas? O Chega contagiou definitivamente a política portuguesa?

O episódio termina, como sempre, com o momento Público & Notório.

