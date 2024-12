Voto de pesar por Camilo Mortágua aprovado pela esquerda e abstenção do PSD e IL

O voto de pesar pela morte de Camilo Mortágua e de homenagem pelo seu legado proposto pelo Bloco de Esquerda, PS e Livre foi aprovado nesta quinta-feira à tarde com os votos a favor destes partidos, do PCP e do PAN, mas só acabou por ser viabilizado com a ajuda da abstenção do PSD e da IL. O Chega e o CDS-PP votaram contra. Ainda o presidente da Assembleia da República não tinha anunciado o resultado da votação e já toda a esquerda e as galerias (que também se levantaram, o que não é permitido pelo regulamento do Parlamento) faziam um longo aplauso.

