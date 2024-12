“Também vivemos felizes com as relações” com o Presidente da República, diz ministro Leitão Amaro

O ministro da Presidência afirmou esta quinta-feira que o Governo "também vive feliz" com as "excelentes" relações com Marcelo Rebelo de Sousa, destacando a colaboração e solidariedade institucional "impecáveis" entre o Governo e o Presidente da República.

"Eu acho que é bom vivermos num país em que todos fiquemos felizes com outros estarem felizes e ninguém procurar ver mal no que está bem. Não compreendo uma abordagem que procura ver e retirar da felicidade de alguém infelicidade de outros. Eu vivo feliz e o Governo vive feliz se os outros estiverem felizes", afirmou António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministro, questionado sobre declarações da véspera do Presidente da República.

Na quarta-feira, numa iniciativa do PÚBLICO sobre literacia mediática, a meio da sua intervenção, ao falar das mudanças constantes e da "reconstrução permanente da História", Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se ao tempo em que coabitou com António Costa, agora presidente do Conselho Europeu.

"Dizia muitas vezes a um governante com o qual partilhei quase oito anos e meio de experiência inesquecível: um dia reconhecerá que éramos felizes e não sabíamos (...) Era tudo relativo, era uma felicidade relativa, mas, comparado com o que vinha por aí, era uma felicidade", considerou o Presidente da República.

Esta quinta-feira, questionado sobre se tais declarações podem indicar que o chefe de Estado é menos feliz na coabitação com o actual executivo PSD/CDS-PP, o ministro da Presidência disse não "comentar estados de alma e emocionais de nenhum dirigente político, muito menos de um órgão de soberania" pelo qual o Governo tem "maior respeito, genuíno, e um sentido de colaboração leal forte".

No entanto, perante a insistência da comunicação social, o ministro Leitão Amaro fez questão de enaltecer as relações entre o Governo e o Presidente da República. "Mais importante, o que é que o Governo diz das relações com o senhor Presidente da República? Excelentes. Também vivemos felizes com as relações com o senhor Presidente da República", assegurou.

Leitão Amaro destacou a "colaboração institucional e solidariedade institucional impecáveis", o "diálogo construtivo" e até a presença de Marcelo Rebelo de Sousa "em momentos críticos da vida nacional".

"Sinceramente, nós não temos nada a acrescentar que não seja elogiar muito as relações e mostrar felicidade também com as relações com o sr. Presidente da República e não perceber como é que se pode querer retirar da felicidade de alguns, infelicidade ou insatisfação de outros", acrescentou.

Questionado sobre se o Governo já escolheu o próximo chefe do Estado-maior da Armada (CEMA), conhecida a indisponibilidade do almirante Gouveia e Melo para se manter no cargo, o ministro da Presidência limitou-se a dizer que o tema não foi tratado no Conselho de Ministros.