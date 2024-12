PSD queixa-se de deputados que fotografam e filmam outros no plenário e publicam nas redes sociais

Situação configura “coacção e intimidação”, considera o líder parlamentar do PSD. Comissão de Transparência vai fazer recomendações sobre uso do telemóvel para fotos e vídeos no plenário.

Há deputados que "tiram fotografias e fazem filmes de outros deputados" nos plenários da Assembleia da República (AR) com "o objectivo de os colocar nas redes sociais", e isso é uma forma de "coação e de intimidação" e de condicionar a liberdade dos outros parlamentares. A denúncia foi feita pelo líder parlamentar do PSD na conferência de líderes de dia 20 de Novembro, mas só agora se soube devido à divulgação da súmula dessa reunião.

Nessa conferência de líderes, a deputada única do PAN também se queixou de lhe terem deixado "coisas à porta do seu gabinete e recolhidas imagens, posteriormente colocadas nas redes sociais", de ter havido "convidados do Chega que entraram pelo seu gabinete para fazer perguntas, e que um adolescente autista foi enviado ao seu gabinete para lhe colocar questões". Inês de Sousa Real lamentou ainda que quando os microfones são desligados "haja sempre apartes que não dignificam a AR", assim como "ofensas que não são aceitáveis" e "comportamentos que violam o código de conduta".

A deputada contou que fez queixa dos episódios relativos ao seu gabinete aos serviços de segurança e à secretária-geral. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, veio em seu apoio considerando que tais situações "condicionam o trabalho parlamentar". O socialista Marcos Perestrello, que é também vice-presidente do Parlamento, defendeu que tais situações põem em "sério risco a segurança e liberdade dos deputados" e justificam uma auditoria de segurança aos corredores - algo que Aguiar-Branco já pediu.

Estas situações foram denunciadas numa reunião da conferência de líderes onde já se sabia que seria debatido – a pedido do PS, BE, PCP, Livre e PAN – o cumprimento dos "deveres de urbanidade e lealdade institucional" dos deputados dentro ou fora das sessões plenárias, na sequência de declarações controversas proferidas pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, que num debate na RTP3 defendeu que, “se [os polícias] disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem”.

No final da conferência de líderes foi decidido mandatar a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados para analisar casos de más condutas ou de infracções à urbanidade por parte dos deputados para depois, eventualmente, propor recomendações ao presidente da Assembleia da República, nomeadamente sobre o "uso do telemóvel em plenário para fazer fotos e vídeos".

Sobre as denúncias do PAN, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, disse "desconhecer as situações relatadas e considerou-as lamentáveis, pedindo desculpa" a Inês de Sousa Real pelas mesmas, pedindo que lhe dessem conhecimento dessas situações quando ocorressem. Mais tarde, o deputado Rui Paulo Sousa haveria de afirmar que o Chega era o "principal visado da discussão", e de se vitimizar dizendo que algumas expressões usadas por André Ventura agora consideradas "ofensivas", como "ladrão", já foram ditas no plenário por outros líderes partidários, como Francisco Louçã sobre José Sócrates.

"Admitiu que pudessem existir excessos, mas não só por parte do Chega. Existem em todos os grupos parlamentares, incluindo no PSD", descreve a súmula. Sobre os conteúdos divulgados nas redes sociais, recomendou que se faça queixa nos tribunais porque o Parlamento não tem poder de controlo sobre o assunto.

A socialista Alexandra Leitão afirmou que numa das últimas reuniões plenárias de Outubro se registaram "circunstâncias de menor urbanidade e cordialidade na relação entre deputados" que configuram "violações" do código de conduta dos deputados. Os líderes parlamentares bloquista (Fabian Figueiredo) e comunista (Paula Santos) subscreveram as críticas e defenderam que a conferência de líderes devia fazer uma "reflexão" sobre as formas de intervenção no plenário, "sem ferir a liberdade de expressão, discutir se há fronteiras", lê-se na acta da reunião.