Presidenciais: Alguém acredita que Passos Coelho está mesmo de fora?

Uma decisão irrevogável do antigo primeiro-ministro?

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho declarou nesta quarta-feira estar fora da actividade partidária e política, e assim querer continuar, numa altura em que o seu nome é apontado como potencial candidato à Presidência da República. Uma decisão irrevogável?

